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CHP’den Erdoğan’a Kanal İstanbul tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un maliyetini 75 milyar TL olarak açıkladığını anımsatarak, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ise maliyeti 15 milyar dolar, yani 123 milyar TL olarak açıklamasına dikkat çekti. Torun, “Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul’u koruyamaz” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:55, 08/05/2021
HaberlerEkonomi
CHP’den Erdoğan’a Kanal İstanbul tepkisi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“MALİYETİ HESAPLAMAKTAN BİLE ACİZLER”

“Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan Torun, “Bir yandan salgın, bir yandan yoksullukla mücadele eden vatandaşın derdini unutan siyasi iktidar, İstanbul'un bağrına hançer gibi saplanacak Kanal İstanbul projesi için milletle inatlaşıyor. Ancak daha bu projenin maliyetini hesaplamaktan bile acizler” dedi.

“ERDOĞAN 75 MİLYAR TL DEMİŞTİ; ULAŞTIRMA BAKANI 123 MİLYAR TL DEDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, dün katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'un maliyetini 15 milyar dolar, yani 123 milyar TL olarak açıkladığını belirten Torun; Erdoğan'ın 18 Ocak 2020'de yaptığı açıklamadaki, “Kanal İstanbul'un inşa maliyeti, birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, 75 milyar lira olarak hesaplanıyor” sözlerini hatırlattı.

“MALİYET BU RAKAMLARIN KAT BE KAT ÜZERİNDE”

Torun, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kendi bakanı Erdoğan'ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor. Sayın Bakan'ın ifade ettiği 15 milyar dolar, Erdoğan'ın maliyet açıkladığı dönemin döviz kuruna göre dahi 90 milyar TL civarında. Uzmanların hesaplarına göre ise maliyet bu rakamların kat be kat üzerinde. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul'u koruyamaz. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'a ihanet ettiklerini açıkça itiraf edenlerin, geçmişten ders almadıklarının açık bir göstergesi ve İstanbul'a yeni bir ihanet projesidir.”

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