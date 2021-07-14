Çiftçilerin durumunu ortaya koyan son rapor, kuraklıkla büyük rekolte kaybı yaşanan tarım sektöründe borçluluktaki artışı ortaya koydu.

Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici; “Çiftçi hem mutsuz hem de umutsuz. Borcunu nasıl ödeyeceğini bilemiyor. Kara kara düşünüyor” diye konuştu. Denizli'de ilçe ziraat odaları bölgelerinde kuraklığın neden olduğu rekolte kayıplarını, üreticilerin durumunu ve yaşanan sıkıntıların envanterini çıkardı. ‘Kuraklık ve Etkileri' başlıklı raporda kuraklığın bölgede yetişen her üründe rekolte kaybına neden olduğu işaret edilirken, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticilerin tamamının ekonomik sıkıntı yaşadığına vurgu yapıldı. Rapor detaylarını kamuoyu ile paylaşan Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Girdi maliyetlerinin giderek arttığına tanık oluyoruz. Yeni dönemde verilen desteğe rağmen bu maliyetleri yetiştirdiği ürünle karşılaması imkansız hale geldi. Desteği alıp kullanamayacak. Çiftçi kara kara düşünüyor. Borcunu nasıl ödeyeceğini bilemiyor. Ödeyecek nakdi yok. Bu nedenle 2021 yılının mazot ve gübre destekleri bu artışlar göz önüne alınarak şimdi ödenmeli. Hep bir yıl sonra ödüyorlar bir faydası olmuyor” diye konuştu.

YAĞIŞ %51 DÜŞTÜ

2020 yılının kasım ayından bu yana ciddi bir kuraklık yaşandığını söyleyen Gemici, “Önceki yıllara kıyasla yağış oranı yüzde 51 düştü. Üretici fedakarca sahada üretim yapmaya devam ediyor ama artık moralsiz ve çaresiz. Kuraklıkla ilgili açıklanan pakette netlik yok. Yetersiz. Detaylı bir paket hazırlanıp acilen uygulamaya konmalı. Kuraklıktan etkilenen ürünler grubuna kekik, anason, haşhaş, tütün gibi ürünler de dahil edilmeli. Bu ürünlerde verim kaybı yüzde 60'ı buluyor” ifadelerini kullandı.

SULAMA KANALLARI ÇÖPLÜK OLDU

Adana'da Seyhan Barajı'ndan çıkan sulama kanalları binlerce kilometre kat ederek bütün Çukurova'yı dolaşıyor. Ancak özellikle şehir merkezinden atılan çöpler, kırsal kesimde kanalların daraldığı noktalarda kirlilik ve tıkanmaya neden olarak, suyun taşmasına ve boşa akmasına neden oluyor. Çukurovalı çiftçiler, “Önlem alınsın. Kanallara çöp atılması engellensin” dedi.

Erzurumlu çiftçilerin ucuz arpa izdihamı

Kuraklığın vurduğu Erzurum'da çiftçiler ucuz arpaya akın etti. Piyasanın altında satış yapan Toprak Mahsulleri Ofisi arpa satım müracatları için son gün duyurusu yapınca Erzurum'da yüzlerce çiftçi adeta izdiham yarattı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Mayıs ayında arpanın tonunu bin 950 TL'den satışa çıkaracağını duyurmuştu. Kuraklıktan kaynaklı piyasa fiyatı gittikçe artan arpanın son fiyatı 2 bin 115 TL olarak belirlendi. Çiftçi Mehmet Yalçın, kuraklık yüzünden yüzde 80'e varan kayıp yaşadıklarını söyleyerek, “Yem fiyatları altını da geçti. Her gün zam geliyor” dedi.