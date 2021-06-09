Çiftçinin banka borcu 146 milyar lirayı aştı

Yanlış tarım politikalarının faturasını çiftçi ödüyor. Tarım sektörünün bankalara olan borçları 146.6 milyar liraya yükseldi. TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının büyük bir bölümünü kamu bankalarına olan borçlardan kaynaklanıyor. Çiftçilerimizin kamu bankalarına olan borçları 106.4 milyar lira, özel bankalara olan borç ise 37.2 milyar lira” dedi.

Tutdere, çiftçilerin bankalara olan borçlarının her geçen gün katlanarak arttığını, iktidarın yanlış tarım politikalarından dolayı çiftçilerin bankalara olan borçlarının rekor seviyeye ulaştığını ifade etti. CHP'li Tutdere, “Tarım sektörünün bankalara olan borçlarının nisan ayında bir önceki aya göre 3.2 milyar lira, 2020 yılı aralık ayına göre de 21.2 milyar lira artış göstererek 146.6 milyar liraya yükseldi” ifadesini kullandı. Tutdere, artan girdi maliyetlerine karşılayamayan çiftçilerin sonbaharda hayvanlarını satarak çiftçiliği bırakacağını ifade etti

ÇİFTÇİ İCRAYA VERİLİYOR

Tarım sektörünün zamanında ödeyemediği borç miktarının 4.9 milyar liraya ulaştığını ifade eden Tutdere, “Demirören Holding, Doğan Medya Grubu'nu satın alırken Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi kullandı ve Ziraat Bankası, Demirören Holding'e bu krediyi bir çırpıda verdi. Bir yanda çiftçi bankası olan Ziraat Bankası'na borcunu ödeyemediği için traktörü dahi haczedilen gariban Anadolu çiftçimiz, bir yanda da milyar dolarlık kredisini ödemeyip hiçbir yaptırım uygulanmayan iktidar yanlısı holdingler var” dedi.

İcra dairelerinde bekleyen 22 milyon dosya var

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “UYAP üzerinden alınan verilere göre, 4 ayda icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 132 yeni dosya geldi. Geçen yılın ocak ve haziran aylarına göre icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısında 1 milyon adetlik bir artış söz konusu. İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 22 milyonu aştı. Yurttaşlarımız, AKP'nin yanlış politikalarından kaynaklanan borçları sırtlanmak zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.