‘Çiftçinin takibe giren tarım kredi borçlarının faizi yüzde 11’den yüzde 18’e yükseltildi’

CHP'li Gökçel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iktidarın tarım ve gıda politikalarını eleştirdi. Gökçel, “Türkiye tarihin en büyük gıda krizini yaşıyor. Üretici ürünlerini üretip hak ettiği geliri elde edemiyor, diğer yandan tüketiciler ise ucuza gıda maddelerine ulaşamıyor. Böyle bir durum Türkiye'de savaş yıllarında dahi meydana gelmemiştir. Bunun en büyük sorumlusu 19 yılda sistemli bir şekilde tarımı bitirmek için çabalayan AKP'dir” diye konuştu.

Çiftçinin içinde bulunduğu şartlarda borcunu ödeyemeyeceğini vurgulayan Gökçel, “Çiftçinin hali ortadayken ona yüzde 18 faiz ile borcunu yapılandırıyorum demek, Ya bu ülkenin cefakar çiftçisiyle alay etmektir. Ya da ülkenin gerçeklerinden koptuklarının bir resmidir. Çiftçinin gübresi borçla, tohumu fidesi borçla, sulaması borçla. Çiftçi hangi borcunu ödeyecek?” dedi.

“21 BİN ÇİFTÇİ TAKİP KISKACINDA”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları sebebiyle 21 bin çiftçinin takibe girdiğini ifade etti. Gökçel, şu ifadeleri kullandı:

* Sadece Tarım Kredi Kooperatiflerine çiftçimizin borcu 9 milyar 200 milyon lira! 21 bin çiftçinin toplamda 931 milyon lira borcu Tarım Kredi Kooperatifi tarafından takipte!

* İktidar toplam borcun yaklaşık yüzde 10'unu yüzde 18 faizle yapılandıracağım diyor, Eğer buna yapılandırma denirse.

* Çiftçi yanıyor, çiftçi kan ağlıyor! Çiftçi kendi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifinin tefeci gibi davranmasından artık bıktı, usandı.

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