Çiftçiye kuraklık desteği 30 TL

2021 yılında kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek açıklandı. Yüzde 30 verim kaybına dönüm başı 30 TL, yüzde 50 verim kaybına 50 TL ödenecek. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Bu destek taban gübresini bile karşılamaz" diyerek tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Hükümet kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere destek açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denildi:

2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Destek miktarı şöyle açıklandı:

Verim kaybı oranı yüzde 30-39 olan çiftçilere dönüm başına 30 TL verilecek. Ürününün yarısını kaybeden çiftçiye ödenecek rakam dönüm başına 50 TL olacak. Ürününün tamamını kaybeden çiftçi ise 100 TL ile yetinecek.

ÇİFTÇİLER: TABAN GÜBRESİNİ BİLE KARŞILAMAZ

Açıklanan desteğe ilk tepki Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’dan geldi. Doğru, “Yağışların yetersiz olması nedeniyle hububat ve baklagillerdeki verim kaybının telafisi için açıklanan bu destek üreticinin harcamış olduğu sadece taban gübresi masrafını bile karşılayamaz” dedi.

Başkan Doğru, “Kuraklık sebebiyle ürününün tamamı kuruyan bir üreticiye dekara 100 TL ödenecek. Bu para ile yeni sezonda buğday ekmek isteyen bir üreticimiz dekara 20-25 kg kullanması gereken ve şu anda fiyatı 6.10 TL/Kg olan DAP gübresini bile alamaz” diye konuştu.

“TOHUMLUK BUĞDAY VEYA ARPA DESTEĞİ VERİLMELİYDİ”



Doğru şöyle devam etti:

“Kuraklıktan etkilenen çiftçimize üretime devam edebilmesi ve gelecek yıl ülkemizin hububat açığıyla karşılaşmaması için bizim önerimiz nakdi yardım yerine Tarım Kooperatifleri aracılığıyla, TİGEM tarafından üretilen tohumluk buğday veya arpa ve direkt Kooperatif tarafından ithal edilecek taban gübresi verilmesi şeklinde olmalıydı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen tüm tarımsal desteklerin etki analizi, çiftçi temsilcilerinin de görüşü alınarak yapılırsa hem tarımsal üretime katkısı, hem de devlete olan maliyeti daha kontrol altına alınmış olacaktır.”

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