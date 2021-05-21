Kripto paralarda Çin depremi

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, bugün Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplandı. Toplantıda Çin’in menkul kıymetler piyasasındaki yasa dışı faaliyetlere şiddetle karşı koyacağını ve hisse senedi, tahvil ve forex piyasalarının istikrarını koruyacaklarını söyledi.

Liu He, kripto paralara ilişkin piyasaları sarsan bir açıklama da yaptı. Bitcoin madenciliği konusunda sıkı önlemler alacaklarını belirten He, “Finansal riskleri kontrol edip önleyeceğiz” dedi. Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi de Çin Bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Çin’in kripto para birimleriyle ile yapılan işlemlere sınırlama getirmesi sonucu Bitcoin, 18 Mayıs günü 24 saatlik süre içerisinde ortalama yüzde 9 değer kaybederek 38 bin 940 dolara gerilemişti. Bitcoin’in yüzde 40 değer kaybetmesine neden olan bu girişim etkisini bugünkü açıklamayla da sürdürdü. Bitcoin yüzde 10 değer kaybetti.

ÇİN VE KRİPTO PARALAR

Çin kripto parayı yasal bir para olarak kabul etmiyor ve bankacılık sistemi kripto parayı ya da bağlantılı hizmetleri kabul etmiyordu. Hükümet 2013’te Bitcoin’i sanal bir mal olarak tanımlayarak bireylerin serbestçe çevrimiçi ticarete katılabilmelerine izin verildiğini duyurdu. Ancak mali düzenleyiciler bankaların ve ödeme şirketlerinin Bitcoin bağlantılı hizmet vermesini yasakladı.

Eylül 2017’de bu yana yatırımcıları korumak ve mali riskleri azaltmak adına ICO (Initial Coin Offerings) yani dijital para arzına da yasak getirdi. ICO kuralları ayrıca kripto ticaret platformlarının yasal parayı kripto paraya çevirmesine ya da kripto parayı yasal paraya dönüştürmesine de yasak getirdi. Kısıtlamalar birçok ticaret platformunun kapanmasına ve ülke dışına kaymasına yol açtı.

ICO kurallarının mali kurumları ve ödeme şirketlerini hesap açma, kayıt, ticaret, takas ve ödeme hizmetleri vermekten alı koyduğu için resmi verilere göre Temmuz 2018’de 88 sanal döviz ticaret platformu ve 85 ICO platformu piyasadan çekildi.

ÇİN’İN YENİ TEDBİRLERİ

Çin’in üç önemli finans kuruluşu Ulusal İnternet Finans Birliği, Çin Bankalar Birliği ve Çin Ödeme ve Takas Birliği, yeni tedbirleri Çin Merkez Bankası tarafından paylaşılan ortak bir açıklamada duyurdu.

“Kripto para birimi ile spekülatif ticaret, insanların mülklerinin güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek ve normal ekonomik ve finansal düzenlerini bozarak yeniden döndüğünü” ifade eden kurumlar aralarında bankaların ve çevrimiçi ödeme firmalarının da bulunduğu üyelerine bir talimat göndererek müşterilere kayıt, ticaret, takas ve ödeme gibi kripto para birimini içeren herhangi bir hizmet sunulmamasını istedi.

Buna ek olarak üyelerden kripto para şeklindeki tasarruf, kredi ve rehin hizmetleri vermesini ve kripto para bağlantılı mali ürün sunmasını yasakladı. Bu kapsamda kripto bağlantılı bilgi hizmetleri, sigorta ve vadeli işlem aracılık komisyonu gibi işlemler de yasaklandı. Firmalardan ayrıca kripto para ile ticaret içeren para akışı takibini arttırmaları istendi.

Yeni tedbirler bireylerin farklı ödeme kanallarından kripto para almasını zorlaştırıyor. Bu durum Yuan’ı kripto paraya çevirmek için madencilerin işlemleri etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan bankalar ve ödeme firmaları da kripto para ile bağlantılı para akışını tanımlamakta da güçlük çekebileceği belirtiliyor.

SIKI KURALLAR UYGULANIYOR

Bitcoin Çin’de kripto para ile ticareti canlandırdı. Birçok Çinli yatırımcı yeni tedbirler üzerine ülke dışındaki Huobi ve OKEx gibi Çinlilerin sahibi olduğu borsa şirketlerinde işlem yapmaya başladı. Bu arada Çin’in borsa dışı menkul değerler piyasası yeniden hareketlendi.

Çin odaklı borsalar Çinli bireylere birkaç dakika içinde çevrimiçi hesap açmasına olanak sağladı, Yuan ve kripto para biriminin değiş tokuşunu ve bu işlemlerin bankalar ya da Alipay ve WeChat Pay gibi çevrimiçi şirketler aracılığıyla gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı.

Kripto madenciliğinden güç alan bireysel yatırımcılar ise hızlı ve dolgun geri dönüş vadeden çeşitli yatırım araçları oluşturmaya başladı. Bu gelişmeler karşısında kripto parayı Çin’in resmi para birimi Yuan’a potansiyel tehdit olarak gören kesim Çin Merkez Bankası’ndan kendi kripto para birimini oluşturması için baskı yapmaya başladı.

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