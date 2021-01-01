Çinli iki dev şirket arasında anlaşmazlık: Oyunlar kaldırıldı

Çinli iki dev teknoloji şirketi arasındaki anlaşmazlık ortaya çıktı. Reuters’ın haberine göre, gelir paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Huawei’nin uygulama mağazasında (app store) Tencent’e ait oyunlar kaldırıldı.

Tencent tarafından yapılan açıklamada, “Huawei’nin mobil oyun platformunun Mobil Oyun Promosyon Proje Anlaşması’nı zamanında güncellememesi nedeniyle Tencent Oyunları ürünleri bu sabah aniden kaldırılmıştır” dendi ve sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

YÜZDE 50’LİK KESİNTİ TALEBİ İDDİASI

Reuters, Huawei’nin oyun satışlarından yüzde 50 kesinti almakta ısrar ettiğini yazdı.

2019’da dünya genelinde 123 milyar dolarlık gelir elde eden ve özellikle 5G teknolojisinde küresel alanda ilk sıralarda yer alan Huawei, küresel akıllu telefon pazarında da yüzde 14,9’luk paya sahip. Şirketin Çin’de cep telefonu pazarındaki payı ise yüzde 41,4.

2019’da 55 milyar dolarlık gelir elde eden Tencent, Çin’deki en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı Wechat’in de sahibi. Şirket, dünyada oyun sektöründe de ilk sıralarda yer alıyor.

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