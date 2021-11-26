Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de ‘Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

* Merkez Bankası’nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye.

* Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

* Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye’nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar.

* Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.

* Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır.

* Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir.

AYRINTILAR GELİYOR…

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