Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de ‘Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:
* Merkez Bankası’nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye.
* Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.
* Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye’nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar.
* Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.
* Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır.
* Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir.
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