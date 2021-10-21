Cumhurbaşkanı maaşı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi maaşına yaptığı zam tartışılırken Türkiye'de çalışan nüfusun yarısına yakınını oluşturan asgari ücretlilerin maaşındaki artış merak konusu. Geçmiş yıllardaki veriler, cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki makasın her geçen yıl arttığını gösteriyor. 2021'de Cumhurbaşkanının aldığı maaş asgari ücretin 30 katından fazla.

Sozcu.com.tr

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TBMM'ye sunulan 2022 bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14,4 zam yaptı. Teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

2022 yılı için asgari ücret rakamı ise henüz belirlenmedi. Ancak cumhurbaşkanı maaşına yapılan zamlar nedeniyle asgari ücretle Erdoğan’ın aldığı ücret arasındaki makas her yıl daha da artıyor.



ORTALAMA ÜCRET ASGARİ ÜCRETE YAKIN

DİSK Araştırma Merkezi’nin 2021 asgari ücret raporu isimli araştırmasına göre ücretli çalışanların yüzde 49,5’i asgari ücretle veya asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. Çalışan nüfusun yüzde 62’si ise asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında bir rakama çalışıyor.

Türkiye’de aylık ortalama ücret ise asgari ücretin 1,41 katı. 2006 yılında çalışanların aldığı ortalama ücret asgari ücretin yaklaşık 2 katı iken, 2019'da asgari ücretin 1,41 katına geriledi.

Güncel olarak 2825 TL olan asgari ücret Cumhurbaşkanının 88 bin TL olan maaşının yüzde 3,25’ine tekabül ediyor. Devlet başkanı ile asgari ücret arasındaki makasın en büyük olduğu ülkelerden biri ise Türkiye.

CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRETİN 30 KATI MAAŞ ALIYOR

DİSK-AR’ın derlediği verilere göre Avrupa ülkeleri ve ABD’de cumhurbaşkanı/başbakan maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın en yüksek olduğu yer Türkiye oldu. 2021’de Türkiye'de Cumhurbaşkanı maaşı asgari ücretin 30,2 katı iken, Yunanistan'da 9,3, İspanya'da ise 6,9 katı oldu.

Aynı şekilde milletvekili maaşlarındaki artış da asgari ücretle bu rakam arasındaki makası yıldan yıla açtı. Türkiye’de 2021 yılında asgari ücret, milletvekili maaşının yalnızca 11,5’i oranında kaldı.

SON 5 YILDA EN BÜYÜK ZAM CUMHURBAŞKANI MAAŞINA

Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları ile asgari ücrete 2017 yılından 2021 yılına kadar yapılan zamlar karşılaştırıldığında en çok artışın yüzde 125,2 ile cumhurbaşkanı maaşında olduğu görülüyor. Aynı sürede asgari ücrete yapılan zam yüzde 101,2’de kalırken, milletvekili maaşındaki 5 yıllık zam yüzde 45,6 olarak gerçekleşti.

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