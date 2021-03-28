Cumhuriyet tarihinde böyle hız görülmemiştir

Tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesi'nin imar planlarına jet hızıyla onay çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak “Yenişehir” için “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı”nda yaptığı değişikliği ikinci kez revize ederek 22 Mart 2021 günü tekrar askıya çıkarmıştı.

KONUT ALANI ARTIRILDI

Yapılan değişiklik ile plandaki “teknoloji geliştirme alanı” ile “fuar ve kongre alanı”na ilişkin düzenlemeler iptal edildi. İstihdam yaratacak fonksiyonlardan vazgeçilerek yerine çoğunlukla yeni konut alanları tanımlandı. Bu değişiklik, projenin ilk 3 etabına ilişkin 1/500 bin 1/1000'lik alt ölçekli planlarına da işlendi. Alt ölçekli planlarda yapılan değişiklik 26 Mart gecesi bakanlık tarafından askıya çıkarıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul Projesi'ne ve planlama sürecine tepki gösterdi. Ataman “Cumhuriyet tarihinde böyle bir hız görülmemiştir. İhaleye çıkılacağı görülüyor, tüm altyapı planlar hazırlanmış oldu. Günlük vaka 30 bin, pandemi pik yapmış ama gece yarısı Kanal İstanbul planları askıya çıkıyor. Kasap et derdinde koyun can derdinde” ifadelerini kullandı.

‘Nisan ayında kamulaştırma işlemleri de tamamlanacak'

Nisan ayında kamulaştırma, yol, parselasyon işlemlerinin tamamlanıp tapu dağıtma işlemlerine başlanacağını belirten CHP'li Nadir Ataman, “Geçen hafta yapılan 1/100 binlik Çevre Düzeni planı değişikliği askıdan inmeden jet hızı ile gece yarısı Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'in alt ölçekli planları askıya çıktı” dedi. Bakanlık, etaplar halinde askıya çıkarmaya başladığı alt ölçekli planlarda teknoloji ve fuar alanı için yer ayırmıştı. Ancak bundan vazgeçildi.