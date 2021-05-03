Destek verilmezse tahribat artacak

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan yasa teklifinde, “Türkiye salgında kişi başına verdiği 161 dolarlık destekle 166 ülke içerisinde 84'üncü sıradadır” denildi. Teklif ile kamu özel işletmesi (KÖİ) modeliyle yaptırılan şehir hastanelerinin bu yılki ödemelerinin TL'ye çevrilerek, bir yıl ertelenmesi de öngörülüyor. Teklifle şu düzenlemeler getiriliyor:

– TURİZM VE BELEDİYELER: Belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 2021 sonuna kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak, turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek.

– SAĞLIK ÇALIŞANLARI: 40 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Tüm sağlık çalışanlarına birer aylık tutarında prim verilecek, Covid-19 hastalığı, sağlık çalışanları için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için de meslek hastalığı olarak tanımlanacak. Hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtlaması olmadan hastane yönetimlerince sağlanacak.

ESNAFIN VE HALKIN BORÇLARI YAPILANDIRILSIN

CHP'nin teklifinde işyeri kapanan esnafın kiralarının yedek ödenekten karşılanması, bu işyerlerinde çalışanların banka borçlarının 24 ay taksitle yapılandırılması ve esnafın kredi vadelerinin de iki yıl faizsiz ertelenmesi talep edildi. Ayrıca teklifte, “Abonelerin elektrik, su, doğalgazı borçlarından dolayı kesilmeyecek ve borçlar yapılandırmaya tabi tutulacak” denildi.