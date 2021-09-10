Deutsche Bank: TCMB çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak lükse sahip değil

Deutsche Bank'ın yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Alman finans devi Deutsche Bank, merkez bankasının esas alacağını belirttiği çekirdek enflasyonun Türkiye’de hane halkı için iyi bir gösterge olmadığını ve enflasyon beklentilerinin artmaya devam edeceğini belirtti. Alman banka, TCMB’nin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyondaki artışa ilişkin, “Çekirdek enflasyonu esas alacağız” söylemi, faiz indiriminin sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

“MERKEZ ÇEKİRDEK ENFLASYON LÜKSÜNE SAHİP DEĞİL”

Dev Alman Bankası Deutsche Bank’ın yayımladığı araştırma raporunda TCMB’nin söylem değişikliğinin TL varlıkları için negatif olduğu belirtildi. Raporda merkezin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığı ifade edildi.

Çekirdek enflasyonun tüketici enflasyonu sepetindeki ağırlığının sadece yüzde 56,2 olduğu hatırlatılan raporda bu verinin hane halkı için iyi bir gösterge olmadığı açıklandı.

Raporda BOTAŞ örneği verilerek elektrik santralleri ve sanayi tesislerinin doğalgaz tarifesini yüzde 15 artırdığında ve İSKİ’nin şebeke suyuna yüzde 15,62 zam yaptığı hatırlatıldı. Ayrıca enflasyondaki artışınsa süreceği yönünde tahminler yürütüldü.

NE OLMUŞTU?

Daha önceki açıklamalarında “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon faizi aşınca “çekirdek enflasyon önemli” diyerek söylem değiştirdi.

Enflasyondaki artışın kuraklıkla ve salgınla ilişkili olduğuna işaret eden Kavcıoğlu, “Olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergesinin önemini artırıyor. Son çeyrekte enflasyonun düşüşe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Bizim parasal duruşumuzun enflasyonun yılın kalan döneminde düşmesi noktasında etkili olacağını düşünüyorum” diyen TCMB Başkanı’nın açıklamasının ardından TL dolar karşısında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftayı 8,26’yla kapatan Dolar/TL, kararın ardından 8,48 seviyelerine yaklaşmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?

Çekirdek enflasyon, ana enflasyon endeksini oluşturan ürün mal ve ürün sepetinden bazı ürünlerin çıkartılarak kalan ürünlerle fiyatlar genel seviyesindeki değişikliklerin hesaplanarak oluşturulan enflasyon göstergesidir.

Çekirdek enflasyon belirlenirken manşet enflasyondan çıkartılan ürünlerse genellikle mevsimsellik özelliği gösteren, hava koşullarına bağlı olan gıda grubu ürünleri, benzin, doğal gaz, alkol ve tütün ürünlerinde olduğu gibi fiyatları arz ve talebe bağlı olmadan belirlenen ürünlerden oluşuyor.

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