Devlet, Pekcan’ın şirketine 1.4 milyon TL destek vermiş

Dezenfektan skandalının ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Covid-19 ile mücadele kapsamında 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, şirketin devletin bazı iş kollarına tanıdığı neredeyse bütün teşviklerden de yararlandığına dikkat çekerek, “Devletten teşvik al, bakanlıktan yatırım desteği al, başında bulunduğun bakanlığa piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan sat. Bu ancak Türkiye'de olur” diye tepki gösterdi.

SKANDAL BİTMİYOR

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığına eşi Hasan Pekcan'ın ortağı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nden 9 milyon liralık dezenfektan aldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı ancak olayın yankıları sürüyor. Ticaret Bakanlığı, alımı doğrulamış ve “piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildiği”ni savunmuştu. Daha sonra Pekcan'a ait şirketin bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de eski bakana ve eşine ait şirkete, pandemi nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek verildiği ortaya çıktı.

“ÖRNEK” GÖSTERİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, resmi sitesinde Covid 19 ile mücadele kapsamında atılan adımları anlattığı bölümde “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” kapsamında dezenfektan, kolonya, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri üreten KOBİ'lere 6 milyon TL'ye kadar destek verildiği bilgisini paylaştı. Örnek olarak da Nanoksia şirketine verilen desteği gösterdi. Sitede “Tekirdağ ilinde ‘dezenfektan' konusunda yatırım yapacak olan NANOKSİA Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin projesi destek kapsamına alınmış olup sağlanacak destek tutarı 1.443.998,40 TL'dir” denildi.

BEYKOZ'DA KURULDU

2019 yılında İstanbul Beykoz'da kurulan şirket, haşarat ilacı ve diğer zirai-kimyasal ürün imalatı için Tekirdağ'da yatırım yaptı. Resmi kayıtlarda sabit yatım tutarı 2 milyon 520 bin TL olarak yer aldı.

“Esnaf batarken, bakanın şirketi salgının kazananı oldu”

Nadir Ataman, bakanın şirketinin, bazı iş kollarına AKP iktidarı döneminde verilen teşviklerin neredeyse tamamından yararlandığını da açıkladı. Ataman 2019 yılında kurulan şirketin, yatırım teşvik belgesi faiz desteği, KDV istisnası, yer tahsisi, gelir vergisi stopajı, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteğinden yararlandığına dikkat çekti. Bu desteklerin hepsinden bakanın şirketinin yararlanmasına tepki gösteren Ataman, “Zenginleşmenin yolu AKP'de bakan olunca daha çabuk oluyor. Eski bakan Ruhsar Pekcan da bunun en güzel örneği. Esnaf batarken bakanın şirketi salgının kazananı oldu” dedi.