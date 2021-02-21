Doğalgaz ve elektrik fiyatları indirilsin

Döviz kuru son dönemde yüzde 18'e varan oranlarda düştüğü halde, kur artışı bahanesiyle zam yapılan ürünlerin fiyatlarında ucuzluk yaşanmaması tüketici ve esnafın tepkisini çekti.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, döviz artarken yağmur gibi yağan zamların döviz düşerken indirime dönüşmediğini, bu konuda hükümetin acilen çözüm bulması gerektiğini söyledi. Doların 8.5 liraya kadar çıktığını, kurdaki tırmanış sırasında iğneden ipliğe birçok tüketim malına adeta zam yağdığını belirten Çakar, “İthal enerjinin maliyetinde önemli miktarda düşüş olmasına rağmen tüketici hâlâ pahalı kurdan doğalgaz, elektrik parası ödüyor. Devlet seyirci olmaktan çıkıp döviz zamlarını geri alacak düzenleme yapmalı” dedi.

BORÇLAR ERTELENSİN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de elektrik ve doğalgaza indirimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Palandöken, esnafın birikmiş elektrik ve doğalgaz borçlarının ertelenmesini, pandemi bitinceye kadar faturalardaki vergi, fon ve diğer kesintilerin kaldırılmasını istedi.