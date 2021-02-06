Dolar artınca zam var, düşünce ses yok

Girdi fiyatları artarken “dolar kuru yüzünden” deniliyor ancak dolar düşünce hiçbir indirim yapılmıyor. Doların 8.5 TL'lere fırladığı dönemde bu artış sebep gösterilerek fiyatlarına yüzde 80'leri aşan oranlarda zam gelen gübre, tohum ve ilaç, dolardaki geri gelişe rağmen hâlâ aynı fahiş seviyelerden çiftçiye satılıyor. Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, “Domates fidesini, gübreyi dolarla alıyoruz. Tohumu, fideyi zamlı satarken doları bahane ediyorlar, sonra dolar düşünce fiyatı indirmiyorlar. Herkes çiftçinin sırtından kazanıyor” dedi. Sarı, girdi maliyetlerinde ucuzlama olmaz, artık nefes alamaz hale geldikleri borçları yapılandırılmazsa Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerin traktörleri Ankara'ya süreceklerini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Remzi Suiçmez ise mazottan gübreye, ilaçtan fideye çiftçinin aldığı tüm ürünlerin dışa bağımlı olduğunu ve hepsine fahiş zamlar geldiğini ancak doların 7 seviyesine düşmesine rağmen çiftçiye bir indirim yapılmadığını belirtti.

AŞAĞI ESNESİN

Suiçmez, “Çiftçilere mazotta KDV yüzde 1'e insin talebimizi yerine getirmiyorlar, bari mazota yapılan dolar zammı geri alınsın, bu bile çiftçiyi rahatlatır” diye konuştu. Fiyatların denetlenmesi gerektiğini belirten Suiçmez, “Serbest piyasa ekonomisi var ve fiyatlar esnek deniliyor. Ama fiyatlar dolar arttı mı hep yukarı esniyor, hiç aşağı esnediğini görmedik. Çiftçi perişan” dedi.

YENİ KOMİTE VE KURULLAR SON FİYATI DEĞİL GİRDİLERİ DENETLESİN

ZMO Başkanı Remzi Suiçmez, “Fahiş fiyata karşı denetim yapılması için kurulan Gıda Komitesi ve Merkez Bankası (MB) bünyesinde kurulan kurullar asıl girdi fiyatlarını denetlesin. Dolar düşerken neden bizim girdimiz ucuzlamıyor? Madem MB enflasyonu düşürme peşinde, girdi fiyatlarının düşmesi enflasyonu düşürür. Fahiş fiyat bir sonuçtur. Buna neden olan üretim maliyetlerinin düşürülmesi gündemlerinde olmalı” dedi. Suiçmez, ana girdi fiyatlarında denetimsizliğin çiftçiyi zorladığını, üreticinin üretim yapamaz hale geldiğini vurguladı.