Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Aralık 2021

Dolar bugün 23 Aralık 2021 Perşembe günü 11.66 TL'den işlem görüyor. Pazartesi günü duyurulan kur korumalı TL mevduat ürünü ile gerileyen dolar kuru, geçtiğimiz günü de negatif bir seyir ile yüzde 2.26 düşüş ile 11.90 seviyesinden tamamlayarak 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 12 TL’nin altını görmüş oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL'de geri çekilmeler sürüyor. Parite bu sabah 11.91 seviyesinde bulunuyordu. Hafta içerisinde dolar kurunda oynaklık çok yüksekti ve gün geçtikçe azalıyor. Küresel çapta doların bir miktar değer kaybetmesi de geri çekilmede etkili oldu.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 11.66 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.660 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 23 Aralık 2021 Dolar yorumları: Dolar kuru dün 12.80 ile 12.10 arasında dalgalı seyrini sürdürmesinin ardından bu sabah 12 seviyesinin altına geriledi. Dolar kurunda 11 ile 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir. Kısa vadede 12 seviyesinin altında seyirlerin korunması durumunda 11.52 ve 11.21 destek seviyeleri takip edilebilir. 12'nin üzerinde ise 12.75 ve 13.50 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.