Dolar kaç TL? 9 Temmuz 2021 Döviz kurları

Hafta içi ABD’den gelen haberler döviz kurlarında düşüşe sebep olurken dolar, 8,64’e kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda 8 Temmuz Perşembe gününden itibaren döviz kurlarında yukarı ivme yaşanırken bu durum Türkiye’yi de etkiledi. 9 Temmuz 2021 tarihinde döviz kurlarında son durum nasıl?

Dolar ne kadar?

Dolar, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,69 TL, satış 8,70 TL. Yükseliş oranı % 0.03.

Euro ne kadar?

Euro, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,28 TL, satış 10,30 TL. Düşüş oranı % 0.01.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,97 TL, satış 11,98 TL. Düşüş oranı % 0.07.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,48 TL, satış 9,50 TL. Düşüş oranı % 0.27.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,94 TL, satış 6,94 TL. Yükseliş oranı % 0.06

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,11 TL, satış 0,11 TL. Yükseliş oranı % 0.04