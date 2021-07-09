Dolar kaç TL? 9 Temmuz 2021 Döviz kurları

Hafta içi ABD’den gelen haberler döviz kurlarında düşüşe sebep olurken dolar, 8,64’e kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda 8 Temmuz Perşembe gününden itibaren döviz kurlarında yukarı ivme yaşanırken bu durum Türkiye’yi de etkiledi. 9 Temmuz 2021 tarihinde döviz kurlarında son durum nasıl?
Dolar, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,69 TL, satış 8,70 TL. Yükseliş oranı % 0.03.
Euro, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,28 TL, satış 10,30 TL. Düşüş oranı % 0.01.
İngiliz Sterlini, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,97 TL, satış 11,98 TL. Düşüş oranı % 0.07.
İsviçre Frangı, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,48 TL, satış 9,50 TL. Düşüş oranı % 0.27.
Kanada Doları, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,94 TL, satış 6,94 TL. Yükseliş oranı % 0.06
Rus Rublesi, 9 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,11 TL, satış 0,11 TL. Yükseliş oranı % 0.04