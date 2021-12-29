Dolar neden yükseliyor? Bakan Nebati’den açıklama

Katıldığı canlı yayında "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Doların yükselmesiyle ilgili Nebati, şu ifadeleri kullandı;

*Dolar bugün 12.64’teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru.

*O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.

DOLARA MÜDAHALE OLDU MU?

Dolara müdahaleyle ilgili de Bakan Nebati şunları söyledi;

*Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı.

*Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

*Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak.

“İKTİDAR, SEÇİME GİDERKEN DÖVİZİ YÜKSELTMEYİ GÖZE ALIR MI”

*Küçük yatırımcılar çarpıldı. Sosyal medya, troller, bunlar sadece ve sadece AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidardan devirmek için hedef alanların söyledikleri.

*Bir iktidar, seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı? Türkiye'de herkes dolara bakar. Bilerek bunu yapıyorsa siyasal iktidar intihar ediyor demektir.