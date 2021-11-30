Dolar yeniden 13 TL’yi aştı
Geçen hafta 13,45 ile rekor kırdıktan sonra 11,50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi gördü. Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi TL'yi eritirken, Omicron varyantı da gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor.
Dolar/TL’de bugün yeniden 13 seviyesi aşıldı. Euro/TL’de de 14,79 seviyesi görüldü.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen faiz indirimlerine devam mesajı ile 13,45’e yükseldikten sonra 11,50 seviyelerine kadar gerileyen kur, cuma akşamı tekrar yükselişe geçmişti.
Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un yarattığı endişeler de TL gibi gelişen ülke para birimlerinin değer kaybında etkili oldu.