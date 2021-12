Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu…

Sivas'ta Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın eden vatandaşlar, uygun fiyatlara konserve kıyma ve kuşbaşı alabilmek için saatlerce bekliyor. Sivas'ta 3-4 dereceye düşen soğuk havaya aldırmadan bir kaç lira daha ucuz fiyattan et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. CHP Milletvekili Karasu, "Millete, ucuz yaşam formülleri veren AKP milletvekilleri bu tabloya iyi baksın. Millet ilk seçimde onlardan hesabını soracak" dedi.

Orhan BOZKURT

Sivas'ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sivas merkez Sularbaşı Mahallesi İmamhatip Sokak’ta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına sabahın erken saatlerinden itibaren akın eden vatandaşlar, kentte normalde kilosu 75 liradan satılan kıymanın 800 gramlık kutu konservesini alabilmek için saatlerce bekliyor.

BİR KUTU KONSERVE KIYMA ALMAK İÇİN…

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Satış Mağazaları, ülke genelinde 18 ilde hizmet veriyor. Kurumun satış mağazaları hafta sonu Cumartesi günleri 09.30-14.30 hafta içi ise 09.30 -17.20 saatleri arasında satış yapıyor. Kırmızı et olarak, kıyma, kuşbaşı, biftek, kavurma, pirzola ve bonfile satışı yapan mağazalar, zaman zaman beyaz et, konserve ve şarküteri ürünleri de satıyor. Ancak satışlarda ürüne göre en fazla 2 adet veya 2 kilo kotası da uygulanıyor.

“HALK İLK SEÇİMDE BU KUYRUKLARIN HESABINI SORACAK”

Sivas’ta ucuz et almak için oluşan kuyrukları SÖZCÜ’ye değerlendiren CHP Milletvekili Ulaş Karasu, “Millete, ucuz yaşam formülleri veren AKP milletvekilleri bu tabloya iyi baksın. AKP hükümetleri, tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’yi ve halkımızı ne hale getirdiler. Vatandaşlar birkaç lira tasarruf edebilmek için soğuk havada et kuyruklarında bekliyor. Bu millet, kendisini bu hale düşürenlerden ilk seçimde hesabı soracak” diye konuştu.

