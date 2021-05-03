Dönere 20 milyar lira

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner sektörünün yıllık 20 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını söyledi. Mercan, “Pandemiden dolayı sektöre girmeyi düşünen yatırımcılardan Franchising bedeli alınmaması büyük avantaj sağladı. Küçük işletmelerden oluşan döner sektörü şimdi kurumsal zincirlere dönüşüyor” diye konuştu.

Mercan son gelişmelerle ilgili olarak şunları ifade etti:

“Franchising sistemi ile büyümesini sürdüren döner sektörünün yıllık 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen fast food yiyeceklerinden biri olan döner, 2021'de de büyümeye devam ediyor.

Yeni sektöre girmeye hazırlanan kurumsal markalarla daha da büyüyeceğini görüyoruz. Türkiye'de döner sektörüne talebin yoğun olması sebebiyle hem franchising verenin hem de franchising alanın ilgisini çekiyor. Pandemiden dolayı sektöre girmeyi düşünen yatırımcılar franchising bedellerini almayıp yatırımcıya avantaj sağlıyor. Yeme içme alışkanlıklarımızın değiştiği bu dönemde kiralarında düşük seyretmesi yatırımcıların elini güçlendirip fırsat olarak görülmektedir. Bir döner işletmesinin kurulumu maliyet olarak 300 bin TL ile 450 bin TL arası değişmektedir. Döner sektöründe yapılan bu yatırımın yatırımcıya geri dönüşü yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşiyor. Böylesine kazanımı yüksek olan bir sektörde franchising veren markalar yatırımcısına yer seçiminden proje desteği, tanıtım, pazarlama, finans ve personel temini alanında da ciddi destekler veriyor.

Sektörümüz hizmet sektörü olduğundan dolayı esnaf mantığıyla İşletilen işletmeler müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tuttuğundan kazanımların da haklı olarak işletmeciye döndüğü yapılan araştırmalarımızda görülmektedir. Müşteri memnuniyeti marka odaklı çalışmak lazım. Bu iki önemli unsuru dikkate aldığımızda hem gıda güvenliğine hizmet etmiş oluruz hem de hijyen kurallarına uymuş oluruz.

Federasyonumuzun sektöre yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların meyvesini vermeye başladığını görmek bizi sektörümüz adına çok mutlu ediyor. Bu da toplumumuzun sağlıklı ve güvenilir ürüne ulaşmasını sağlıyor”.