Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 856 TL’ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,53 oranında arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 719 TL, yoksulluk sınırının ise 8 bin 856 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Şubat’ta 2,257 lira, yoksulluk sınırı 7,353 lira; 2021 Ocak’ta açlık sınırı 2,652 lira, yoksulluk sınırı 8,638 liraydı.

Net asgari ücret ise şu an 2 bin 825 TL ile yoksulluk sınırının üçte birinden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

MUTFAKTA 1 AYLIK EK MALİYET 129 TL

Türk-İş raporunda “Yılın ilk iki ayı itibarıyla sadece mutfağa gelen ek maliyet 129 TL oldu. Bir yıl öncesine göre aylık gıda harcamasındaki artış 462 TL ve yapılması gereken toplam harcama 1503 TL arttı” denildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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