Rusya Merkez Bankası yeniden faiz artışına hazırlanıyor

Yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) imza attığı faiz indirimleri sürerken, dünyada tam tersi bir eğilim var. Rusya Merkez Bankası, 17 Aralık'ta faizleri 100 baz puan seviyesine kadar artırmayı düşünüyor. 1 Eylül-22 Ekim arasında 19 ülke faiz artışına imza atarken, faiz indirimi yapan Türkiye dışında sadece bir ülke olmuştu.

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Türkiye enflasyon artışına karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) imza attığı faiz indiriminin sonuçlarını tartışırken, dünyadaki tam tersi eğilim sürüyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın 17 Aralık’taki politika toplantısında faizleri 100 baz puan seviyesine kadar artırmayı değerlendireceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini ekim ayında bir kez daha artırarak yüzde 6,75’ten yüzde 7,50’ye yükseltmişti.

Özellikle eylül ayıyla birlikte dünya genelinde birçok ülke faiz artışına gitmiş; Brezilya, Rusya, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Şili, Paraguay, Peru, Romanya, Jamaika, Uruguay, Kolombiya, Macaristan, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya, İzlanda ve Noveç, 1 Eylül-19 Ekim döneminde merkez bankalarının politika faizi artışına imza attığı ülkeler olarak sıralanmıştı.

1 Eylül-22 Ekim arasında 19 ülke faiz artışına imza atarken, faiz indirimi yapan Türkiye dışında sadece bir ülke olmuştu.

6 KEZ FAİZ ARTIŞINA GİTTİ

Rusya’da bir türlü düşüş kaydetmeyen enflasyon merkez bankasının hedefinin üzerinde bulunuyor.

Banka ana sorumluluk alanı olan enflasyonun yükselişiyle mücadele etmek için bu sene içerisinde altı defa faiz artırımına gitti.

Nabiullina, ekim ayında 50 baz puan artışla faizleri yüzde 7.5 seviyesine yükselten bankanın yıl sonuna kadar faizleri 0 ila 100 baz puan arasında artırabileceğinin sinyalini daha önce de vermişti. (REUTERS)



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