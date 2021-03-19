Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Türkiye 104. sıraya geriledi

149 ülkeyi kapsayan ve insanların kendi yaşamları ile ilgili değerlendirmeleri baz alınarak ne kadar mutlu olduklarına göre sıralayan Dünya Mutluluk Raporu’nun 2021 yılı sonuçları açıkladı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın hazırladığı rapora göre, Finlandiya, Danimarka, İsviçre ve İzlanda ilk dört sıradaki yerlerini korudu. Geçen rapor döneminde 5. sırada yer alan Norveç 6. sıraya gerilerken, Hollanda 5. sıraya yükseldi.

Raporda, hem mutluluk hem de başarılı pandemi stratejisinde kilit faktörün “güven” olduğuna işaret edildi. Gelir adaletinde ve kamu kurumlarına güvende daha iyi durumda olan ülkelerin, virüsle daha iyi mücadele ettiğine dikkat çekilen raporda, Finlandiya’da pandemide 1 milyon kişi başına ölümlerin 150’de kaldığı, dünya ortalamasının ise 980 olduğu belirtildi.

TÜRKİYE GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Türkiye’nin son yıllarda ekonomi, demokrasi, hukuk ve özgürlükler alanında kaydettiği gerileme, mutluluk endeksine de yansıdı.

2017’de 69, 2018’de 74, 2019’da 79, 2020’de 93. olan Türkiye, son mutluluk sıralamasında 104. sıraya geriledi.

Listede, dünyanın en büyük ekonomisi olan ancak pandemide en çok vaka ve ölüm sayısına ulaşan ABD 19. sıraya geriledi. Bir önceki raporda ABD, 18. sırada yer alıyordu.

Listenin son sırası olan 149. sırada ise Ruanda yer aldı.

Dünya Mutluluk Raporu, Gallup World Poll verileri ile hazırlanıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable Development Solutions Network) tarafından yayımlanıyor.