Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek maliyetinde ciddi oranda artışlar olduğunu, fırıncı esnafının da zor durumda kaldığın söyledi. Balcı SÖZCÜ WEB TV’ye yaptığı açıklamada ‘’Un ve maya fiyatlarında artışlar ile birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 12 lirayı geçmemesine çalışıyoruz. Tüketicinin mağdur olmaması adına fırıncı esnafı olarak elimizden geleni yapıyoruz ama biz de zordayız’’ dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Ekmeğe zam tartışmalarına değinen Balcı, şunları söyledi:

– Ekmek girdilerinde son 4 ayda ciddi artışlar meydana geldi. Ekmeğin ham maddesi olan undaki artışlar, fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktı. Yalnız un fiyatı değil ekmek imalatındaki tüm girdilerde ciddi artışlar var. Bu yıl Haziran ayında un fiyatı 135 lirayken Eylül ayında 220 lira oldu.

– Fırıncı esnafımızın ayakta kalabilmesi ve gerekse halkımızın temel gıda maddesi olan ekmekte mağdur olmaması konusunda ekmeğin kilo fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için çalıştık. Fakat un fiyatları şimdi 300-320 lira bandına çıktı.

200 GRAM EKMEĞİN 2.80 KURUŞ OLMASI GEREKİR

Balcı ‘'Maya fiyatı da 110 liradan 150 liraya çıktı. İşletme girdilerimize gelen farklardan dolayı, ekmekte bugün için fırıncı esnafımızın ayakta durabilmesi ve zarar etmemesi için kilogram fiyatının 14 lira olması gerekiyor. Bu da 200 gram ekmeğin, 2 lira 80 kuruştan satılması gerektiğini gösterir'' dedi ve şöyle devam etti:

– Biz fırıncı esnafı olarak, bu hassas dönemden geçerken gerekli özveriyi gösteriyoruz. Tüketici olan halkımızın daha fazla mağdur olmaması için, ne gerekiyorsa yapıyoruz.. Bu fedakarlığı ve duyarlılığı un üreticileri ve sektördeki imalatçıların da göstermesi gerekiyor.

– Un sanayicileri bu hassasiyeti göstermeyerek, fırıncı esnafımızın canını yakacak olurlarsa ve böyle devam edecek olursa gerekli denetim mekanizmaları çalıştırılmalı. Fahiş fiyat söz konusu olursa gerekenin yapması gerekiyor.

2,5 LİRA KURTARMIYOR

İstanbul'da 230 gramlık ekmek 11 Kasım’dan bu yana 2,5 liradan satılıyor. Türkiye’nin genelinde de 230 gramlık bir ekmeğin ortalama fiyatı 2-2,5 lira arasında seyrediyor. Ekmek üreticileri, bu fiyatların un ve buğday giderlerini karşılamadığını ve maliyetlerin giderek arttığını belirtiyorlar. Döviz kurlarında yaşanan artışlar, buğday rekoltesinin düşüklüğü, buğday stokçuluğu gibi nedenlerle un fiyatları son 8 ayda yüzde 85 arttı.

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