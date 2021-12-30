Ekonomiye güven 7 ayın en düşük seviyesinde

TL'deki sert değer kaybı ve döviz kurlarında dalgalanmanın yaşandığı aralık ayında ekonomik güven endeksi son 7 ayın en düşük değerine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik güven endeksi kasım ayında 99,3 iken, aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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