Elektrikte sübvansiyon büyük zamma dönüşecek

Üretim maliyetleri artan enerji sektörü bunu mesken faturalarına tam yansıtmıyor. Ancak tüketicinin lehine gibi görülen bu durum bir süre sonra ters tepebilir

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları nedeniyle elektrik fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Buna karşın, mesken fiyatlarındaki artış, kamu tarafından sınırlandırılmış durumda. Buradaki zarar, sanayi ve ticarethane elektrik faturalarından sübvanse edilerek karşılanıyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, sübvansiyonların sonunda, daha ağır bir şekilde tüketiciye büyük zam olarak yansıyacağını söyledi. Enerji sektöründe üretimin bir kısmının, dağıtım ve perakendenin de tamamının özelleştirildiğini hatırlatan Zaimler, fiyatları belirleyenin kendileri olmadığını ifade etti. Ancak elektrik zamları ve kesintilerinde vatandaşın doğrudan kendilerini sorumlu tuttuğunu anlatan Zaimler, zammın üretimden kaynaklandığını dile getirdi.

ZAM DOĞALGAZ YÜZÜNDEN

Kendi gelirlerinin düzenleyici kurum tarafından 5 yıllık periyodlar halinde belirlendiğini belirten Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.

Serbest piyasanın korunması bekleniyor

Özel sektör marifetiyle kamu hizmeti yaptıklarını söyleyen Elder Başkanı Kıvanç Zaimler, 21 ayrı bölgede vatandaşa hizmet sunduklarını ve 13 milyar dolar özelleştirme bedeli ödediklerini belirtti. İş ve işçi sağlığını ön plana aldıklarını, insana, çevreye ve teknolojiye odaklandıklarını anlatan Zaimler, 2021-2025 yılları arasında altyapı yenileme ve bakımı için 87.5 milyar TL yatırım yapacaklarını kaydetti. Sanayi ve ticarethane elektrik fiyatlarının mesken fiyatlarından yüksek olduğunu hatırlatan Zaimler, arzda sürekliliğin sağlanması için serbest piyasa koşullarının korunması gerektiğini aktardı. Zaimler, verimlilik sağlanmazsa bu alanda yatırımcının da gelmeyeceğini sözlerine ekledi.