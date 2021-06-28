Emekli öğretmene ikinci maaş şoku

Kamuda iki maaşlı, üç maaşlı, 5 maaşlı personel sayısı giderek artarken, Anayasa Mahkemesi, emekli öğretmenlerin ücret karşılığı derse girmesi halinde, emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karar eğitim camiasında tepki yaratırken, birden çok yerden maaş alanlar için bir işlem yapılmıyor. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen de, çift maaşın önlenmesi konusunda milletvekillerinin öncü olması çağrısında bulundu ve emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

ÜCRETLER KESİLİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin, “Kuralların Anayasa'ya uygun/olup olmadığına (norm denetimi) ilişkin kararı” geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara ilişkin dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından 65 yaşın üzerindeki emekli öğretmenlerin, ilkokul veya halk eğitim merkezlerinde, fiilen verdikleri dersler karşılığında kendilerine ödenmekte olan ders ücretlerinin kesilmesi, ödenmiş olanların geri alınmasına yönelik idari işlemin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yolu kullanılarak açılmıştı. Yüksek mahkemede verilen kararda, uygulamanın Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi.

65 yaşını doldurmuş öğretmenlere, fiilen verdiği dersler karşılığında çok az ücret ödenmesi bile Anayasa'ya aykırı bulmasını, hukuki konularda ve kamu görevlileriyle ilgili düzenlemelerle ilgili yorumlarını ortaya koyan emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi:

BİRDEN FAZLA AYLIK

“Kamu yönetiminde bazı bürokrat ve siyasilerin birden çok göreve atandıkları, emekli aylığı başta olmak üzere aylık, huzur hakkı vb. adlarla birden çok aylık aldıkları, konunun son zamanlarda gündem oluşturduğu, uygulamanın giderek yaygınlaştığı görülmektedir.”

Kamuoyu vicdanında yaralanmalara yol açıyor

Kamudaki görevlilerin birden fazla aldıkları aylık vb. ödemelerin sayıları çiftli rakamlarla ifade edildiğini anlatan Mahmut Esen, bunlara yapılmış aylık ödeme tutarlarının bazen Cumhurbaşkanı'nın 88 bin TL olan aylığını bile geçtiğini kaydetti. Esen, “Kamuoyu vicdanında yaralanmalara yol açan bu durumların düzeltilmesi için muhalefet parti milletvekillerince kanun teklifi de verdi. Çok yakınılmakta olan birden çok aylık alınmasına ilişkin bu durumun kökten çözümü/düzeltilmesi için işe eylemli milletvekillerinin emekli aylıklarının kesilmesi ile başlanılmalı” dedi.

Bu amaçla yasal düzenleme yapılmalı. Milletvekilleri bu konuda topluma, kamu yöneticilerine örnek olmalı.”

İdare Mahkemesi devreye girdi ancak fayda etmedi

Öğretmen ve usta öğreticilere ilkokul/halk eğitim vb. yerlerde fiilen verdikleri dersler için saat başı ücret ödeniyor. Haftada 8-30 saat arasında ders ücreti verilebiliyor. 2021 yılında ödenmesi gereken saat ücreti net 19.53 TL olarak belirlenmişti. Haftada 30 saat ders görevi verilmiş emekli görevliye ay sonunda en fazla 2 bin 340 TL ücret ödenebiliyor. 65 yaşını doldurmuş emekliye bu ücretlerin ödenmemesi, ödenmesi halinde ise almakta olduğu emekli aylığının kesilmesi gerekiyor.

EŞİTLİĞE AYKIRI

Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kuralı, Anayasa'nın eşitlik; çalışma/ sosyal güvenlik/ kamu hizmetine girme haklarını düzenleyen maddelerine aykırı buldu ve iptalini istedi. Ancak Anayasa Mahkemesi, sözü edilen kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.