Emekliler: Dalga geçer gibi… Hayal kırıklığına uğradık

Karara tepki gösteren bir emeklinin şu sözleri ise yürekleri burktu; “15 gün önce eşim ameliyat oldu. 65 yaş üstü olduğum için otobüse-minibüse binemedim. Cebimde param yok, eşimi taksi ile eve götürmek için. Ameliyatlı eşimin koluna girerek eve götürmeye çalışırken insanların hakaretlerine maruz kaldım. Yıllık enflasyon yüzde 70-80'i geçmişken, çıkmışlar 100 lira veriyor”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bin TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl bin 100 TL olarak verileceğini açıkladı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, “Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ muhabirleri Türkiye'nin dört bir yanında emekli vatandaşlara, 100 liralık zammı sordu ve bir dokunup bin ah işitti:

Antalya:

“100 LİRAYI ÇOCUĞUMUZA BAYRAM HARÇLIĞI OLARAK VERSEK KABUL ETMEZ”

Emekli öğretmen Zeynel Abidin Ergen (65): “Normalde o günden (2018) bugüne yüzde 76.3 oranında enflasyon artışı oldu. Yani normal enflasyona göre bir artış yapsalardı, bin 783 lira olması gerekirdi. Gıda enflasyonuna göre bir artış yapmış olsalardı, bin 677 lira olması gerekiyordu. Yani her yönü ile kabul edilebilir bir şey değildir. 100 lirayı çocuğumuza bayram harçlığı olarak versek kabul etmez. Böyle bir pozisyondayız.”

“HİÇBİR YARAMIZA MERHEM OLMAYACAK”

İşçi emeklisi Hüseyin Mertoğlu (64): “Kendilerine yakın olan iş insanlarına her türlü imkanı sağlarken emekliye 100 lirayı layık gördüler. 2018'de CHP'nin zorlamasıyla bize yıllık 2 bayramda biner lira ikramiye verdiler. O günden bu gün enflasyon yüzde 100'ün üzerinde arttı. Fakat ikramiyeler aynı kaldı. Bugün verilen 100 liralık bir artış ancak bir gösteriden ibarettir. Bizim hiçbir yaramıza merhem olacak bir durum yok.”

“BÖYLE BİR YAŞAMI HAK ETMİYORUM”

Emekli memur Mehmet Şerif Özdemir (70): “Bundan 15 gün önce eşim ameliyat oldu. 65 yaş üstü olduğum için otobüse-minibüse binemedim. Cebimde param yok eşimi taksi ile eve götürmek için. Ameliyatlı eşimin koluna girerek eve götürmeye çalışırken insanların hakaretlerine maruz kaldım. Böyle bir yaşamı hak etmiyorum. Üç yıldır emekli ikramiyelerini zam yapmadılar. Yıllık enflasyon yüzde 70-80'i geçmişken, çıkmışlar 100 lira veriyor. İnsan aklı almayacak bir şey. 100 lira ile ne yapılabilir böyle bir dönemde?”

Eskişehir:

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Mübetcel Şurabatır: “Açıklanan bin 100 TL ile emekliye ‘bayram yapın' deniliyor. Bir emekli olarak açıklanan bayram ikramiyesi sonrası hayal kırıklığına uğradım. İğneden ipliğe zam gelirken 100 lira gibi bir zam çok komik olmuştur. Özellikle pandemi döneminde her şeye zam gelirken, zamlarla boğuşurken bayram ikramiyesi beklentimiz en az bin 500 liraydı.”

“BEKLENTİMİZİN ÇOK ALTINDA”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru: “Açıklanan bin 100 lira bayram ikramiyesi beklentimizin çok altında kalmıştır. 2018 yılından bugüne kadar TÜFE uygulanmış olsaydı şu anda bayram ikramiyesinin bin 574 lira olması gerekirdi. TÜFE uygulaması maaşlarda var ise maaşlarla uygulanan TÜFE'nin bayram ikramiyesinde de uygulanması gerekir.”

“KABUL EDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL”

Suat Başaraner: “2018 yılında yılda iki kez verilmeye başlanan ve o tarihten itibaren güncellenmeyerek bin TL olarak verilmeye devam edilen bu ikramiyenin ‘bayram ikramiyesi' değil ‘emekli ikramiyesi' adı altında değiştirilmeli. Yapılan 100 liralık zam kabul edilebilir gibi değil. Bayram ikramiyesi asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekir.”

Manisa:

“100 LİRAYI MÜJDEYMİŞ GİBİ AÇIKLADILAR”

Emekli sandığı emeklisi Fadıl Gezen (71): “Cumhurbaşkanı geçen bir açıklamasında emeklilere en azından enflasyon oranı kadar artıracağının sözünü verdi. Ancak enflasyon oranına göre bir zam olmadı. Bizimle dalga geçerler gibi 100 lira zam yaparak bin 100 lirayı müjdeymiş gibi açıkladılar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Zaten emekli maaşlarımız asgari ücretin altında. Şimdi de sadaka gibi ikramiye açıklıyorlar. Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyoruz.”

“ARTIK EMEKLİLER PAZAR ARTIKLARINI TOPLUYOR”

Emekli öğretmen Ahmet Başak (64): “Böyle bir ikramiyenin değerlendirmesini bile yapamıyoruz. Emekliler için çok utandırıcı bir durum. Beklediğimiz zam bile yapılmadı. En azından 500 lira ile 700 lira arasında bir zam yapılabilirdi. Ama alay ederler gibi 100 lira zam yaptılar. Özellikle pandemi döneminde bir emeklinin nasıl geçinebildiğini bilmiyorlar sanırım. Artık emekliler pazar artıklarından bir şeyler toplayarak evine bir şeyler götürüyor. Biz böyle bir zammı kabul edemiyoruz, içimize sindiremiyoruz.”

Aydın:

“BU PARA TEK BAŞINA YENMEZ!”

Emekli asker Nedret Salbaş: “Çok gücüme gitti, benimle alay edildiğini hissettim. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı enflasyon oranında zam derse, sonra 100 lira zam yapılıyorsa ayıptır. Yüz liralık zammı duyunca, bir araba siparişi verdim. Bir de hayalimdeki dünya seyahati için dünya turu satın aldım. Kalan parayla fakir fukaraya dağıtacağım bu para tek başına yenmez!”

“MARKETE GİDEMİYORUZ, KASABIN ÖNÜNDEN GEÇEMİYORUZ”

Emekli öğretmen Özbey Fidan: “Sesini çıkarmayan emeklilerimize çok bile diyeceğim olmayacak. Kendilerine yüzde 38, bize yüzde on yaptı. Adalet bunun neresinde? Nalıncı keseri gibi yetkililer kendine yontuyor. Bu hayat pahalılığında, pandemide, sıkıntılarda bittik. Emeklilerin hali perişan. Markete gidemiyoruz, kasabın önünden geçemiyoruz.”

Mersin:

“BİN 500'E RAZI OLDUK, ONU DA VERMİYORLAR”

Adil Oran (67): “Bu zammı ‘hiçbir şey' olarak değerlendirmiyorum. Hiçbir faydası yok, vermesinler daha iyi. 2 bin lira vermesi lazım aslında ama bin 500'e razı olduk, onu da vermiyorlar. Hiçbir şey değil, beş para etmez geri alsınlar. Bu millet hiç istemiyor.”

“100 LİRA İLE NEYİ KARŞILAYACAKSINIZ?”

Nevzat Külcü (70): “Çok komik bir rakam. Bu vatandaştan alıp, fakirden alıp zengine verme sistemi kurdukları. Yani bu dilenci parası. Ne alırsınız ki 100 liraya? İlk zamdan bu yana yapılan her şey elektriğe, doğalgaza, suya, tüm gıda maddelerine dünya kadar zam yapıldı. 100 lira ile neyi karşılayacaksınız ki? En az bin 500-2 bin olmalıydı.”

“MİLLET BOŞUNA BEKLEMİŞ OLDU”

SSK emeklisi Elif Sert (57): “Değerlendirecek bir şey yok çünkü bir zam yok. 100 lira gerçekten zam mı şimdi? İnsanları kandırıyorlar, aldatıyorlar mı yani insanlar kanıyor ama bence artık gözü görüyor. 100 lira ile ne yapabilirsin ki? Dışarıda bir yemek bile yiyemezsin. 2 bin lira olması lazım. Zaten korona virüsün getirdiği bir sıkıntı vardı, buna küçücük de olsa bir katkı olurdu ama o da olmadı. Millet boşuna beklemiş oldu; ‘ne olacak, ne olacak?' ama sonu boş çıktı.”

Hatay:

“YAŞAMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Ulvi Güleç (64): “Yeterli bir artış değil. Emekli maaşlarına yapılan zam da yeterli değildi. Özellikle pandemi döneminde her şeyin yok arttığı bir dönemde 100 liralık bir artış hiçbir şekilde ihtiyaçlarımız karşılamayacak. Emekli olarak yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz. İhtiyaçlarımızdan kısıntı yaparak yaşıyoruz.”

“ARTIŞ ÇOK DÜŞÜK”

Çetin Kuş (53): “Artış çok düşük oldu. Biz bin 300- bin 500 arasında bekliyorduk, yeterli olmadı. Benim iki çocuğum var ikisi de evli. Evim kendi evim. Eşimle konuşurken ‘2 çocuk okutan bir insan, evi kira olan bir insan olsa evleri taşları yiyecekler, nasıl geçinecekler' diyoruz, başkaları için üzülüyoruz.

İstanbul:

“HİÇ VERMESELER DAHA İYİYDİ”

Bağ-Kur emeklisi Çetin Kıvılcım (69): “Yapılan 100 TL zamla ancak sabah kahvaltısı yapılır. Hiç vermeseler daha iyiydi. Verdikleri 100 liralık zamla gururlanmasınlar. Ben 6 aydır et yiyemiyorum… En az bin 500, bin 600 TL olmasını bekliyorduk.”

“ETİN RENGİNİ UNUTTUK…”

Emekli Yaşar Balkan (87): “Verdikleri para yetmiyor. Onlar da biliyorlar yetmediğini. Bırakın yemeyi, etin rengini unuttuk…”

“DALGA MI GEÇİYORLAR?”

SSK emeklisi Feramuz Kılıç (67): “Çocuğa veremiyorsunuz o 100 lirayı. Dalga mı geçiyorlar, insan mı seçiyorlar? Gerçekten durum çok kötü; fakir fukara, kirada olan, işsiz insanlar var. Allah yardımcımız olsun.”

Ali Ekber ŞEN Latif SANSÜR Kemal ATLAN İsmail AKIN İlker KILIÇASLAN Can ÇAPAR Batuhan SERİM

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