Enerji Bakanı Dönmez: Bor ürünlerinden 1 milyar dolarlık rekor satış elde ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Toplamda satılan 2,6 milyon tonluk bor ürünleri ile 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünya bor pazarında lider olan Türkiye'nin 2021 yılında bor üretiminde ve ihracat satışında rekor kırdıklarını belirterek, “Toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. 2022, bor madeninin yılı olacak. Sıvı bor atıklarından ürettiği lityum bunun en güzel örneği” dedi.

Dünya bor piyasasının yüzde 62'sine sahip olan Türkiye'de, bor madeninden daha fazla katma değer elde etmek için atılacak adımlar, Eti Maden Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Bor Çalıştayı’nda ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı çalıştaya, çok sayıda sektör ve üniversite temsilcisi katıldı.

Bakan Dönmez, “Hem pazar hem de rezerv açısından lider olduğumuz bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımlarımızın sonuçlarını almaya başladık. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de yerli ARGE mühendislerimizin gayretiyle başladı. Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

1 MİLYARLIK REKOR

Bakan Dönmez şunları söyledi:

“2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne ar-ge ve inovasyonu yerleştiriyor.”

Bakan Dönmez, teknoloji ile büyümekten ve geleceği teknolojiyle şekillendirmekten bahsederken doğayı ve yeşil döngüyü kucaklayan bir sistemi de inşa ettiklerini belirterek, “Her zaman altını çizdiğimiz bir husus var. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte büyüyen, etrafına değer katan bir madencilik anlayışına sahibiz. 2022, bor madeninin yılı olacak. 2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek” dedi. (İHA)

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