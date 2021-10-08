Enerji krizi kötüleşiyor: Havaların soğuması sorunları derinleştirebilir

Dünya üzerindeki enerji krizi, havaların soğuması ile birlikte daha da derinleşebilir. Avrupa'da hava sıcaklıklarında ve rüzgar seviyelerinde düşüş beklentisi endişeleri artırırken Çin'deki kömür ve doğalgaz krizinin çeşitli endüstrilerde zincirleme etkiler yapması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya üzerindeki enerji fiyatları artarken kuzey yarım kürede kışın yaklaşması ve hava sıcaklıklarının soğumaya başlaması, darboğazda olan enerji arzını tehdit etmeye devam ediyor.

Son haberlere göre gelecek hafta Avrupa’da hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacak olması ve rüzgar seviyesinin düşecek olması, Çin’den gelen son bilgilerle birleşince enerji piyasasındaki endişeleri yükseltti.

Enerji krizinin ne kadar kötüleşeceği, bu kış havanın nasıl gideceği ile yakından ilgili. Soğuk hava koşulları, piyasalardaki rekor fiyatlarla birleşirse Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kalabilir.

Önceki gün doğalgaz ve kömür fiyatları da rekor kırmıştı. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara, doğalgazın bin metreküpünün fiyatı ise gösterge fiyat olan Hollanda TTF’de 2 bin dolara çıkmıştı. Fiyatlar sonrasında rekor fiyattan geri çekildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Bloomberg’in son tahminlerine göre, kuzeybatı Avrupa için sıcaklıkların önümüzdeki hafta normalin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgar üretimi ise önümüzdeki hafta düşük seviyelerde seyredecek. Tüm bunlar ısınma talebinin artması ve tedariklerin azalması anlamına geliyor.

Energi Danmark isimli şirketin hazırladığı bir notta varlıkların son derece yüksek seviyede devam etmesi nedeniyle hâlâ pek çok şey belirsiz durumda.

ÇİN’DE ZİNCİRLEME ETKİ

Çin’de, doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki rekor artışı nedeniyle Çin’in enerji krizi, Toyota otomobillerden karton kutu üreticilerine kadar pek çok farklı kesime zincirleme etkide bulunabilir. Çin’de tedarik zincirlerine yönelik zincirleme etki, pandemiden çıkmak için mücadele eden küresel bir ekonomiyi ciddi anlamda sıkıştırabilir.

Oxford Economics kıdemli Asya ekonomisti Louis Kuijs, “Elektrik ve üretim kesintilerinin özellikle ihracat ürünlerinin üretimini etkilemeye başlaması küresel arz yönünden sorunlara neden olabilir” dedi.

Bloomberg’in aktardığına göre, Çin’de gıda, kağıt, teknoloji gibi pek çok sektör kesintilerden ciddi oranda etkilenebilir. Çin’de üretilen akıllı telefonlar, otomobiller ve oyun konsolları üretim kesintilerinden etkilenmesi öngörülen ürünler arasında görülüyor.

Çin’de sanayi merkezleri Tianjin ve Guangzhou’da bulunan fabrikalarda yılda 1 milyondan fazla araç üreten Toyota, bazı operasyonlarının elektrik kesintilerinden etkilendiğini söyledi. Bu şirketler halihazırda çip krizinin etkisi altında bulunuyordu.

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