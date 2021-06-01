Erdoğan 661 milyar TL destek verdik dedi, yüzde 80’i borç çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgını sürecinde devletin mali desteklerine ilişkin, “Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destekler” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yayımladığı ‘kamu maliyesi raporu’nda, 661 milyar TL’nin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, 661 milyar TL’nin 524,3 milyar TL ile yüzde 79,3’ünü ‘kullandırılan ve ertelenen krediler’ oluşturdu.

Raporda, kurumsal kredi paketlerinden kullandırım sayısının 1 milyon 246 bin 881; bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırım sayısı 8 milyon 257 bin olduğu aktarıldı.

524,3 milyar TL'nin 315,1 milyar TL'sini kullandırılan kredilerin toplamı, 139 milyar TL'sini kredi ertelemeleri, 70,2 milyar TL'sini vergi, sosyal güvenlik prim ertelemesi oluşturdu.

Merkezi yönetim bütçeden yapılan hibe ödemesi sadece 9 milyar TL oldu.

MERKEZİ BÜTÇEDEN SOSYAL DESTEK 4,4 MİLYAR TL'DE KALDI

Sosyal destek programı kapsamında 4,4 milyon haneye toplamda 4,4 milyar TL merkezi yönetim bütçesinden ödeme yapıldı.

4,2 milyar TL de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sosyal destek programı ödemesi yapıldı. ödeme yapılmıştır. Ayrıca, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası kapsamında 2,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

İŞSİZLİK FONU'NDAN 53,1 MİLYAR TL

661 milyar TL olduğu söylenen desteğin 53,1 milyar TL'si, işçi ve işveren prim ödemelerinden oluşan İşsizlik Fonu'ndan karşılandı.

Ücretsiz izne çıkarılan toplamda 2 milyon 806 bin kişiye 10,3 milyar TL, kısa çalışma ödemesi kapsamında 3 milyon 768 bin kişiye 32,9 milyar TL, işsizlik ödeneği kapsamında 5,9 milyar TL, normalleşme kapsamında 4 milyar TL ödendi.

SAĞLIK PERSONELİ VE İLAÇ ÖDEMELERİ LİSTEYE EKLENDİ

‘İlaç, tıbbi malzeme, sağlık personeli ödemeleri' kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılan 16,9 milyar TL de salgın desteği listesine eklendi.

Tarımsal üretici ve esnafa verilen hazine faiz destekli kredilere yönelik ilave ödemelerin 1,2 milyar TL olduğu, kısa çalışma, ücretsiz izin uygulamasının SGK prim etkisinin de 21,2 milyar TL olduğu belirtildi. Bunlar da salgın desteklerine eklendi.

En düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi kaynaklı 900 milyon TL'lik ek kaynak da listede yer aldı.

1,2 milyon esnafa da toplamda 4,6 milyar TL'lik hibe ödemesi yapıldığı, bu rakamın 2021 sonunda 9,9 milyar TL'ye yükseleceği belirtildi.

Vazgeçilen gelir olarak vergi indirimlerinin 26,2 milyar TL olduğu, vergi ve SGK prim ertelemelerinin finansman maliyetinin de 4,0 milyar TL olduğu kaydedildi.

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