Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketine CHP’den tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, başkanlığını yaptığı Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Esnafa destek paketini açıklayan Erdoğan, esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirterek ”235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” dedi.

“DÜNYADA HALKINDAN BU KADAR KOPUK BİR İKTİDAR YOKTUR”

Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketine ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağbaba, “15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin /15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur.” dedi.

İkinci bir paylaşım daha yapan Ağbaba, “Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AKP hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL’yi müjdeledi” ifadelerini kullandı.