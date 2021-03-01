Esnaf, üretim için kullandığı malzemeleri satışa çıkardı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İl merkezinde tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Gürer, SGK prim ödemeleri ile vergi, elektrik ve doğalgaz fatura bedellerinin bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi. Girdiği her işyerinde bir dokunup bin ah işiten Gürer'e dert yanan işyeri sahipleri pandemi sürecinin neden olduğu olumsuzlukların esnafı büyük oranda etkilediğini belirterek, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Siftah yapmadan kapattığımız günler oluyor. Evimize ekmek götüremeyecek duruma geldik. Kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı çok az. Destek miktarı da zaten çok düşük. Biz sorunlarımıza kalıcı çözüm istiyoruz” dediler. Gürer'in ziyaret ettiği bir mobilya atölyesinin sahibi Şefik Aydoğan, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.

SADECE MASKE ALDILAR

Bazı esnaf kesiminin borçlarını ödeyebilmek için ekmek teknesindeki üretim için kullandığı malzemeleri bile satmak zorunda kaldığına şahit olduğunu anlatan Aydoğan, “Küçük esnafın ayakta kalma şansı yok. Pandemi koşullarının başladığından bu yana devletten 1 lira dahi destek almadım. Ne kira nede sosyal destek verdiler. Sadece TC kimlik numaramla eczaneden 5 adet ücretsiz maske aldım. Başka hiçbir destek almadım” diye konuştu.

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENİP FAİZLERİ SİLİNMELİ

Ödenmeyen kredilerin normalleşme sağlanıncaya kadar ertelenip faizlerinin silinmesi gerektiğini söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Krediyi ödeyemeyeni kara listeye almak yerine destek kredisi alınması sağlanmalıdır. Esnafa geçici destek değil, ayakta kalmasını sağlayacak destek verilmelidir” diye konuştu.