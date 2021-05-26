Esnaftan Erdoğan’a: Neye dayanarak benden helallik istiyorsun?

CHP Kocaeli İl Örgütü, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafı Karamürsel’de ziyaret edip sorunları dinledi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ve ilçe yönetimi sabah erken saatlerde Karamürsel esnafıyla kepenk açtı.

Pandemi desteğinden yararlanabilen az sayıdaki esnaf ise, verilen yardımların sürekli kapalı kalan dükkanların giderlerine yetmediğini, vergi, kira, fatura gibi giderlerini ödemeye devam ettiklerini ifade etti.

Karamürsel esnafının ise en fazla yakındığı konu iktidar partisinden pandemi döneminde kendilerini kimsenin ziyaret etmediği, hal hatır sormadığı ve ihtiyaçların karşılanması konusunda hiçbir girişimin olmadığı yönünde oldu.

“40 YILLIK KASAPLIĞI BIRAKTIM, ESNAF DİYE BİR ŞEY KALMADI”

Kendilerine mikrofon tutulan Karamürsel esnafı, sorunlarını ve iktidara eleştirilerini şöyle sıraladı:

* Kimse gelip halimi sormuyor.

* (Cumhurbaşkanı Erdoğan) kendisi hata yaptığını biliyor. Milletten çıkıp helallik istiyor. Niye helallik istiyor? Demek ki hata yaptığını anladı. Sen şimdi mi helallik istiyorsun? Biz şimdiye kadar vergimizi, kiramızı, borcumuzu, her şeyimizi ödedik…Burada AK Parti’den bir Allah’ın kulu gelip de sormadı ‘Acaba siz ne yapıyorsunuz’ diye. Ama cezaya gelince ‘hop’ diye kapının önündeler. En azından bir selam verselerdi.

* 40 yıllık mesleğim kasaplığı bıraktım bakkal açtım. Esnaf diye bir şey kalmadı.

* Vakıflar pandemi döneminde kirayı tıkır tıkır aldı. ‘Elektriği, suyu’ yatırın diye telefonlarım çalıyor. Ben doğru düzgün para kazanamadım ki..

* Ne helalliliği? Neye dayanarak benden helallik istiyorsun? Ne yaptın bana?

“DEVLETİN TEK GELİRİ BİZİM VERGİMİZ”

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çiçekfidan:

* Devletin esnaftan veya sağda soldan aldığı vergilerden başka geliri kalmadı. Bütün para getiren şeyleri elden çıkardı sadece bizim vergilerimize kaldı. Biz zaten çoluk çocuğumuza bakamıyoruz, bunların fantezilerine yetişemiyoruz. Geri dönüşü olmayan yatırımlar yapılıyor.

* Şimdi güney otoyolu diye bir şey çıkardılar. Buradaki yol dolmamışken kim geçecek oradan? Bu tür yatırımlar bizi sıkıntıya sokuyor. 2,500 lira maaş alıp da iPhone taşıyan gençler gibi hükümet. Gelirinin çok daha üzerinde geri dönüşümü olmayan yatırımlar yapılıyor. 83 milyon bunların fantezilerine yetişemiyor.

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci:

* Adana karpuzu tarlaya girdiğinde İran’dan karpuz geliyor…Aynı karpuz Adana’da çıktığı zaman 50 kuruş-1 liraya düşüyor. Türkiye’de tarımda topyekun üreticiyle-tüketici arasındaki farkı kaldıran, gübrede süspansiyon getiren yasalar lazım.

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