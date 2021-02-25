Etkinlik sektörü isyan etti: Yeter artık taşlaştık

TEFED adı altında toplanan sektör temsilcilerinin düzenlediği Etkinlik Sektörü İzmir Çalıştayı, sektör firmalarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 12 farklı ilden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan sektör temsilcileri pandemi tedbirleri çerçevesinde faaliyetleri durdurulan etkinlik sektörünün 10 binlerce firma ve yüzbinlerce çalışanıyla yok olmanın eşiğine geldiğini anlattı, normalleşme takviminin bir an önce açıklanmasını istedi. Yeni normalleşme ile ‘davet ve organizasyon’ kategorisine giren bütün etkinliklerin, turizm sektöründe olduğu gibi toplum sağlığını koruyan güvenli etkinlik tedbirleri altında yapılabileceğini savundu.

Çalıştayda, etkinlik çalışanlarının sergilediği canlı heykeller performansı ile beklemekten heykelleşmiş gelin ve etkinlik çalışanları canlandırıldı. Canlı heykel performansı ile “Yeter artık taşlaştık” mesajı verildi.

“EKONOMİK KAYIP ÇOK FAZLA”

Yılda 600 bine yakın çiftin evlendiği ülkemizde alt tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 90 milyar TL iş hacmine sahip düğün sektöründen pay aldıklarını belirten sektör temsilcileri, düğünlerden sonra diğer etkinliklere getirilen kısıtlamalar ve bu yıl yapılamayan kurumsal toplantı organizasyonları eklendiğinde yaşanan ekonomik kaybın çok daha büyük rakamlara ulaştığını anlattı.

“GEÇİM KAPILARI 11 AYDIR KAPALI

Sektör temsilcileri, organizasyonun sadece bir eğlence ya da aktiviteden ibaret olmadığı, on binlerce firma ve bu firmalarda çalışan yüz binlerce çalışan için geçim kapısı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Dekorasyon işçisinden çiçekçisine, garsondan aşçısına, müzisyenden dansçısına, ses teknisyeninden fotoğrafçısına, organizatörden mekan yetkilisine, güvenlik görevlisinden valesine kadar saymakla bitmeyecek meslek sahibinin geçim kapılarının 11 aydır kapalı olduğunun hatırlattı. Normalleşme takviminin açıklanmasının sektöre yapılacak destekler içinde en önemli adım olacağını dile getirdi.