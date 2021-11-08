Evergrande bir kupon ödemesini daha kaçırdı

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin birimi, 6 Kasım'da vadesi gelen dolar cinsi tahvilin kuponu ödemesini yapamadı. Şirketin cumartesi günü yüzde 13 faiz veren Kasım 2022 ve yüzde 13.75 faiz veren Kasım 2023 vadeli tahvillerde toplam 82.49 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu.

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Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande’nin dolar cinsi tahvillerine sahip bazı yatırımcılar, vadesi gelen kupon ödemelerini alamadı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynak, Evergrande Group’un Scenery Journey Ltd birimi tarafından ihraç edilen dolar cinsi tahvilin Cumartesi günü gerçekleşmesi gereken kupon ödemesinin yapılmadığını ifade ettiler.

Şirketin cumartesi günü yüzde 13 faiz veren Kasım 2022 ve yüzde 13.75 faiz veren Kasım 2023 vadeli tahvillerde toplam 82.49 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu.

30 GÜNLÜK EK SÜRE BAŞLADI

Vadesi 6 Kasım’da dolan ödemelerin gerçekleşmemesinin ardından 30 günlük ek süre başladı. Evergrande, bugüne kadarki tahvil kuponu ödemelerini bu ek sürenin bitişinden hemen önce gerçekleştirerek temerrütten kaçınabildi.

Şirketin buna ek olarak tarihini kaçırdığı başka tahviller için de 10 Kasım’a kadar ödeme yapması gerekecek. Evergrande 11 Ekim’de vadesi gelen 148 milyon dolar tutarında kupon ödemesini kaçırmıştı. (REUTERS)

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