Evergrande’den kafa karıştıran ödeme duyurusu

İflas riski tüm dünyayı kaygılandıran Çinli emlak devi Evergrande, yarınki bir kupon ödemesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Açıklama, kafaları karıştırsa da piyasalarda kısmen rahatlamaya neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Çin’de ve dünyada piyasaların bir süredir diken üstünde kalmasına neden olan emlak geliştirme şirketi Evergrande’den kafa karıştıran bir açıklama geldi.

300 milyar doları aşan ağır borç yükü altındaki Çinli şirket, vadesi gelen yurtiçi tahvilinin yarınki kupon ödemesiyle ilgili alacaklılarla anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu gelişme, açıklayarak çalkantılı seyreden piyasaların bir miktar rahatlamasını sağladı.

Ancak açıklamada ödemenin ne kadar faizle ve ne zaman yapılacağı ayrıntısının yer almaması, kafa karışıklığına ve spekülasyonlara neden oldu. Bazı uzmanlar, anlaşma kapsamında ödemenin ertelenmiş olabileceğini de öne sürüyor.

Bu açıklamanın yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın piyasaya 120 milyar yuanlık likidite sağlaması da tansiyonu kısmen düşüren bir adım oldu.

Çin borsalarında kayıplar kısmen azalırken, ABD borsalarında da açılış öncesindeki vadeli işlemlerde yükseliş görüldü.

DOLAR CİNSİ TAHVİLİN AKIBETİ BELİRSİZ

Öte yandan açıklamada, vadesi yine yarın gelecek olan dolar cinsi tahvil hakkında bilgi yer almadı. Refinitiv verilerine göre şirketin bu tahvil için 83.5 milyon dolar tutarında kupon ödemesi gerekecek.

Şirketin ayrıca 29 Eylül’de bir başka dolar cinsi tahvil için 47.5 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekecek. Ödemeler 30 gün içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüde düşmüş olacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen konuya ilişkin bir kaynak, “Bu ödemenin hâlâ diğer tahviller için ne ifade edeceğini anlamaya çalışıyoruz ancak durumun yakından incelendiğini göz önüne alırsak bu adımla piyasaları sakinleştirmek ve diğer kupon ödemelerini yapmak istediklerini gösterdiklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YAYILMA RİSKLERİ VAR

Yatırımcılar bir süredir Çin’in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi olan Evergrande’nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyordu.

Analistler her ne kadar Evergrande’nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de Çin’in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande’nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırdı.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları, Yuan ve riske duyarlı Avustralya doları yükselirken, yen ve dolar gibi güvenli liman para birimleri değer yitirdi.

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