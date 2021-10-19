Faiz kararı öncesinde dolarda rekor serisi sürüyor

TCMB'nin 21 Ekim'de faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, dolar/TL'de bugün 9,37'lik bir zirve daha aşıldı. Euro/TL'de de 10,92 görüldü.

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Dolar/TL, enflasyon artarken Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine başlamasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL, haftanın ikinci gününde 9,37’lik tarihi zirveyi gördü. Euro/TL’de de 10,92’lik rekor görüldü.

Piyasalar 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak TCMB’nin faiz kararına odaklanırken, faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor.

21 EKİM’DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB’nin gevşeme döngüsüne TL’deki değer kaybına rağmen Ekim’de de devam etmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazısı sıkı politika yanlısı olarak bilinen banka yöneticilerini görevden almasının ardından indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluşuyor.

Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10’u politika faizinin yüzde 17.5’e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Geçtiğimiz hafta, Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra aynı gece faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden aldı.

Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD’de yaşayan ve sadece PPK kararları için Türkiye’ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen TCMB’den geçen hafta gönderilmiş oldu.

FRANSIZ BANKADAN FAİZ VE DOLAR TAHMİNİ

Fransız yatırım bankası Societe Generale, bir önceki PPK’da olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini, dolar/TL’nin ise yıl sonunda 9.8 olacağını tahmin etti.

SocGen araştırma notunda, Erdoğan’ın üç yöneticisini görevden almasıyla, “yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki alışılmışın dışındaki görüşüne karşı çıkacak herkesten bilfiil kurtulmuş olduğunu” belirtti.

Enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi ise dolar/TL’nin 9.37’ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi görmesinde bir neden oldu.

Kavcıoğlu, TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ise halka açık açıklamalarında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

‘DAHA SIKI POLİTİKA GEREKİRKEN…’

Birçok bankacı TCMB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

TD Securities Portföy Stratejisi Müdürü Cristian Maggio TCMB’nin daha sıkı bir politika izlemesi gerekirken daha gevşek bir politika izlediğini belirtti ve mevcut ve gelecekteki enflasyondan düşük nominal faizlerin lira ve enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratacağını söyledi.

Kavcıoğlu, TCMB’nin para politikasında bundan sonra da riskleri gözeten bir yaklaşımı sürdüreceğini ve çekirdek enflasyonu da değerlendireceğini ifade etmişti.

Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az üç tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti.

ENFLASYON İKİ BUÇUK YILIN ZİRVESİNDE

Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10’a yakın değer kaybeden TL’de kayıplar sürüyor. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE’yi yüzde 20’li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Eylül’de enflasyon yüzde 19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor.

Commerzbank bir araştırma notunda 50 ya da 100 baz puan faiz indirimi yapılmasının çok fark etmeyeceğine dikkat çekerek,

“İki senaryoda da mesaj açık olacak: TCMB faiz politikasının kura, enflasyona ya da Türkiye ekonomisinin istikrarına etkisi ile ilgilenmiyor. Para politikası kararları TCMB tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor.”

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini yüzde 16.5’de şekillenirken tahminler yüzde 16-17 bandında yer alıyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 21 Ekim’de saat 1400’te açıklayacak.

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