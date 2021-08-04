FAST’te limit 2 bin liraya yükseldi

EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limit bugün itibarıyla 1000 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi.

SOZCU.COM.TR

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Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde işlem tutar limitini bugün itibarıyla 1000 TL’den 2000 TL’ye yükseltti.

EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferine imkanı tanıyan ve TCMB’nin iç kaynaklarınca geliştirilen FAST sistemi, 8 Ocak 2021 tarihinde vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

Diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi FAST sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.

25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

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