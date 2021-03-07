Fatih projesine 9 yılda 4 milyar 282 bin lira harcandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde dijitalleşme amacıyla başlatılan Fatih Projesi'ne 2012 yılından bu yana KDV hariç 4 milyar 282 milyon lira harcandığını açıkladı. Toplamda 8.5 milyar lira bütçe ayrılan ve 2010 yılında başlatılan proje bir türlü sonuçlanmadı.

Bakan Selçuk, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün soru önergesine verdiği yanıtta Fatih Projesi'nin 2023'te tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Öğretmen ve öğrencilere 1 milyon 437 bin 800 tablet dağıtıldığını belirten Selçuk, 2012-2020 yıllarında arasında MEB ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden KDV hariç 4 milyar 282 milyon 720 bin lira harcandığını açıkladı.

Projeye toplamda 8.5 milyar lira bütçe ayrıldı. 2010'da törenle başlatılan projenin 2014'te tamamlanacağı duyuruldu. 2014'e gelindiğinde 2015'e ertelendi, sonrasında 2017'ye uzatıldı. Bu kez hedef 2023 olarak değişti. Proje için, okulların alan ağı altyapı işlerinin usulüne uygun yapılmadığı, teknik şartnamelere uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı, planlama yapılamadığı, etkileşimli tahtalarla tabletlerin bağlantı kuramadığı eleştirileri yapıldı. 7 milyon öğrencinin uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığı, Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde bile öğrencilerin sadece yüzde 65'inin EBA'dan faydalanabildiği belirtiliyor.