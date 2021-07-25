Faturaları kayıp kaçak kabartıyor

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık 26 milyon megavatsaatlik bölümünün kayıp ve kaçak yoluyla kaybolduğunu, bu elektriğin bedelinin ise vatandaşlara ödettirildiğini söyledi. Arslan, hükümetin kayıp kaçağı azaltacağı ve bu yolla elektrik fiyatlarını ucuzlatacağı iddiasıyla elektrik dağıtımını özel şirketlere devrettiğini, ancak özelleştirmenin ucuzluk getireceğine faturaların daha da kabarmasına yol açtığını bildirdi. Arslan, “Yüzde 13'lere varan kayıp kaçak oranları Avrupa ülkelerindeki gibi yüzde 3-4'ler civarına çekilebilseydi rüzgar ve güneşten ürettiğimiz kadar elektrik boşa gitmez, hatta nükleer santral yatırımlarına dahi gerek kalmazdı” dedi.

Arslan Türkiye'nin elektriği en pahalı kullanan ülkeler arasında yer aldığını, sadece Ocak 2019 ila Haziran 2021 arasında konutlarda elektriğe yüzde 48.1 zam yapıldığını söyledi.

RÜZGAR BOŞA GİTTİ

Arslan, Türkiye'de 2018 yılında dağıtım sistemine 203 milyon 864 bin 491 MWh elektrik enerjisi girdiğini, tahakkuk eden elektrik enerjisinin ise 177 milyon 349 bin 779 MWh'te kaldığını, bunun da 26 milyon 514 bin 712 MWh elektriğin kayıp ve kaçak yoluyla ortadan kaybolduğu anlamına geldiğini bildirdi. Büyük paralar harcanan rüzgar ve güneş enerji santralleriyle yılda 25 milyon MWh civarında elektrik üretildiğine dikkat çeken Arslan, rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin kayıp kaçağa gittiğini, oluşan kara delik yüzünden vatandaşın yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kaldığını söyledi.

AÇMA KAPAMAYA 750 MİLYON ÖDEDİK

Ednan Arslan, 21 elektrik dağıtım şirketine elektrik kesinti tablosu, kayıp kaçak oranları, kesme bağlama sayılarına ilişkin bilgi edinme talebinde bulunduğunu, ancak sadece 4 dağıtım şirketinden (Van, Aras, Çoruh ve Akdeniz) yanıt geldiğini ifade etti. Arslan, 4 dağıtım şirketinden gelen bilgileri ülke geneline uyarlayarak yaptıkları teknik analizlerden 2020 yılında Türkiye'de yaklaşık 4.5 milyon kez açma, kesme, bağlama işlemi yapıldığını, bunun sonucunda da abonelerin cebinden elektrik şirketlerinin kasasına yaklaşık 475 milyon lira açma-kapama parası aktığını bildirdi.