Fed Başkanı Powell: Fed faiz artırmayı düşünmeye yakın değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Temmuz ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek” dedi.

Dün yapılan kurul toplantısında Fed’in politika faizini sıfır ve yüzde 0,25 arasında sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Powell da Fed’in tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Powell konuşmasında Fed’in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını azaltmadan önce önümüzdeki aylarda “istihdamda güçlenme görmek isterim” dedi.

“İSTİHDAM VE FİYATA İLİŞKİN GÖREVLERDE ÖNEMLİ BİR İLERLEME YOK”

Powell, ‘istikrarlı fiyatlar’ ve ‘maksimum istihdam’ şeklinde açıkladığı Fed’in ikili görevine dair hâlâ önemli bir ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Tam istihdam için tek bir sayı hedeflenemeyeceğini belirten Jerome Powell, “İşgücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti. İstihdamda hala alınacak yol var. Konut piyasası güçlü kalmaya devam etti. Toparlanma arttıkça fiyatlarda yukarı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz. Ekonomi yeniden açılırken tedarik sıkıntısı arz noktasında sorun yaratabilir.” dedi.

Powell, yeni bir salgının işçilerin istihdam piyasasına geri dönüşünü yavaşlatabileceğini veya sonbaharda planlanan okulların yeniden açılmasını engelleyebileceğini kabul etse de, “Bununla mücadele etmeyi öğrenmiş görünüyoruz” dedi.

“ENFLASYON YÜKSEK SEYREDERSE HAREKETE GEÇERİZ”

Powel, yüzde 2’lik enflasyon hedefine vurgu yaparak, “Yüksek ve kalıcı enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Enflasyonun, Fed’in yüzde 2 hedefine düşmesini bekliyoruz. Enflasyon çok yüksek seyrederse Fed harekete geçecektir” ifadelerine yer verdi.

Faiz artırımını düşünmeye uzak olduklarını belirten Powell, “Fed, faiz artırmayı düşünmeye hiç yakın değil. Düzensizlik krizden toparlanmanın karakteristik özelliği. Enflasyonda yükselişin büyük bir kısmı ekonominin yeniden açılmasına bağlı ve geçici” dedi.

YENİ DALGALAR DAHA AZ ETKİLİ

Corona virüsü salgınının her yeni dalgasının ekonomik sonuçlar açısından daha az etkili olduğunu söyleyen Powell, delta varyantının sonuçlarını da yakından izlediklerini belirtti.

Corona virüsü nedeniyle oluşan risklerin devam ettiğini belirten Powell, şunları söyledi.

“Corona virüsü dışarıda dolaştığı sürece, yeni türlerin gelişimi için zaman ve yer olduğu sürece, hiç kimse sonunda gerçekten güvende değil. Bu yeni türlerin gelmeye devam etmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

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