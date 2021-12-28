Fethiyeli üreticiler domates yetiştirmeyecek

Maliyetlerden yakınan üreticiler, “Her gün artan maliyetlerle artık domates üretmek hayal olur. Arazilerimizi boş bırakırız, hiç değilse cebimizden para çıkmaz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki domates üreticileri 10 yıl önce 3 TL'den sattıkları domatesi, hâlâ aynı fiyata sattıklarını belirterek, her gün artan maliyetlerle artık üretmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Domates üreticileri CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ile bir araya geldi.

Maliyetlerden yakınan üreticiler, “Her gün artan maliyetlerle artık domates üretmek hayal olur. Arazilerimizi boş bırakırız, hiç değilse cebimizden para çıkmaz” dedi. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Demir de 10 yıl önce domatesin kilogramını 3 TL'den satan üreticinin bugün de 3 TL'den sattığını söyledi. Demir, “Domatesin fidesi 5 TL olmuş, gübrenin çuval fiyatı 1.000 TL'ye yaklaşmış. Üreticimiz bu maliyetlerin yanında nasıl kazanacak? Önümüzdeki yıl arazilerini boş bırakacaklarını belirtiyorlar. Çünkü bırakın artık para kazanmayı, ceplerinde olanı da masraflara aktarıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Üretime önem veriyorlarmış'

■ İktidar yetkililerinin sürekli üretime önem verdiklerini söylediklerini ifade eden CHP İlçe Başkanı Demir, “Eğer gerçekten önem verselerdi üreticilerimiz bu kadar perişan olmazdı. Sıkıntı sadece domates üreticisinde değil ki, Muğlalı narenciye üreticisi de zorda. Özellikle limon elde kaldı. Üretime bu şekilde mi önem veriyorsunuz” diye konuştu.