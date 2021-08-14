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Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

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Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu “BB-” , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada şöyle denildi;

*Türkiye’nin notu, yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında zayıf para politikasını yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor.

*Durağan Görünüm, enflasyona bağlı belirsizliği, merkez bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023’e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarı bozma potansiyelini yansıtmaktadır.

*Yüksek devir etkisi ve ekonomik aktivitedeki direncin devam etmesi nedeniyle büyüme tahminimizi Haziran’daki yüzde 6,3’ten 2021’de yüzde 7,9’a revize ettik.

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