Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu “BB-” , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada şöyle denildi;
*Türkiye’nin notu, yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında zayıf para politikasını yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor.
*Durağan Görünüm, enflasyona bağlı belirsizliği, merkez bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023’e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarı bozma potansiyelini yansıtmaktadır.
*Yüksek devir etkisi ve ekonomik aktivitedeki direncin devam etmesi nedeniyle büyüme tahminimizi Haziran’daki yüzde 6,3’ten 2021’de yüzde 7,9’a revize ettik.