Fitch’ten kredi notu ve faiz uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanının faiz oranlarını hızla düşürmeye başlaması ve para ve tahvil piyasalarında yeniden karışıklık yaratması halinde Türkiye’nin kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulundu.

TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine faiz oranlarının yükseltilmesini eleştiren Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından bu hafta yüzde 9’un üzerinde değer kaybetti.

‘NEGATİF’TEN ‘DURAĞAN’A ÇEVİRMİŞTİ

Fitch, dün TCMB başkanının görevden alınmasının TCMB’nin kredibilitesine zarar verdiğini açıkladı. Kuruluş bir ay önce de Türkiye’nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

Reuters’ın faiz indirimine gitmenin kredi notunun düşürülmesine sebep olup olmayacağı sorusuna Fitch’in ülke notları direktörü Tony Stringer, “Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin” cevabını verdi.

Stringer, temel tehlikenin ise yurt içi hane ve iş yerlerinin yanı sıra tasarruf sahiplerinin TL’nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünüyor olması olduğunu belirtti. TL geçen iki yılda yarı yarıya değer kaybetti.

Stringer, “Aslen baktığımız şey piyasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur” dedi. (Reuters)

