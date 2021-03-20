FT’den Naci Ağbal yorumu: Şok adım

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınması uluslararası basında da yankı buldu.

İngiliz Financial Times gazetesi kararı “şok adım” olarak duyururken, Ağbal'ın TL'yi kurtarmak için göreve geldiği kasım ayından bu yana politika faizini toplamda 875 baz puan artırdığı ve Türkiye'yi geleneksel para politikalarına döndürme sözü vererek yatırımcıların takdirini kazandığı hatırlatıldı.

‘SADECE 4 AY KALABİLDİ’

Ağbal'ın normal görev süresinin dört yıl olduğu ancak sadece dört ay görevde kalabildiğine dikkat çeken FT, bankanın iki gün önce enflasyonu dizginlemek için 200 baz puanlık faiz artışına gittiğini, bu rakamın piyasa beklentilerinin iki katı olduğunu anımsattı.

Ağbal'dan önce görev alan başkanın faizleri, çift haneli enflasyona rağmen düşük tuttuğunu ve yatırımcıların Türk varlıklarından çıkarak TL'yi rekor düşük seviyeye düşürdüğünü belirten FT, Ağbal'ın attığı faiz artışı adımlarının TL'yi güçlendirdiğini ancak şubat ortasından sonra ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle TL'de tekrar değer kaybı yaşanmaya başladığına işaret etti.

‘YENİ DOĞAN UMUTLAR SARSILACAK’

Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu'nun eski AKP milletvekili ve İslamcı gazete Yeni Şafak'ın köşe yazarı olduğunu aktaran FT, “Gece yarısı yapılan atamanın yatırımcıların yeni doğan umutlarını sarsması muhtemel” dedi.

Kavcıoğlu'nun 2019 sonrasındaki dördüncü başkan olduğunu ve Kavcıoğlu'ndan önceki üç başkanın dört yıllık görev süreleri dolmadan kovulduğunu hatırlatan FT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir faizlerin düşük kalmasını istediğini ve faizin sebep enflasyonun netice olduğu yönünde alışılmamış bir teoriyi savunduğunu ifade etti.

BLOOMBERG: YENİ BAŞKAN ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNÜYOR

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Erdoğan'ın düşük faiz savunucusu bir ismi TCMB Başkanı olarak atadığına işaret etti.

Beklentilerin üzerinde gelen faiz artışından iki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı görevden aldığına dikkat çeken Bloomberg, Erdoğan'ın enflasyonun nedeni olarak yüksek faize işaret eden alışılmadık teorisini hatırlattı.

Yeni atanan başkan Şahap Kavcıoğlu'nun hükümet yanlısı gazete Yeni Şafak'ta köşe yazarı olduğunu hatırlatan Bloomberg, söz konusu gazetenin cuma günü manşetten son faiz kararını hedef alarak Ağbal'ın 83 milyon insana kulağını tıkadığını ve ekonomik büyümenin zararına ancak Londra merkezli sıcak para sahiplerinin yararına adım attığını yazdığını hatırlattı.

Bloomberg ayrıca, Kavcıoğlu'nun 9 Şubat tarihli yazısında, “Diğer ülkeler negatif faize sahipken Türkiye'de istikrarı yüksek faizde arayan köşe yazarları, bankacılar ve iş dünyası örgütlerini görmek üzücü” ifadelerini kullandığını ve Erdoğan gibi yüksek faizin enflasyona neden olacağı tezini savunduğunu aktardı.

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