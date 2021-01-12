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Geçim derdinin fotoğrafı

İktidarın “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıktı” söylemine karşın bazı vatandaşlar kuru ekmeği bile bulmakta zorlanıyor. İstanbul’daki Esenler, Kağıthane ve Bakırköy semt pazarlarında manzara hep aynı.

Güncellenme: 05:16, 12/01/2021
Haberler Ekonomi
Geçim derdinin fotoğrafı

Fahrettin ÖZTÜRK

SÖZCÜ İstanbul'da havanın karardığı saatlerde pazar yerlerindeki durumu gözledi, vatandaşların dertlerini dinledi. Esenler'de pazar artığı toplayan bir kadın “Hükümet bizi bu hale düşürmese ben niye gelip bu çarık çürük artıkları toplayayım? Ben pijama satıyordum, yer parası ödeyemediğim için zabıta geldi güç bela aldığım üç parça kıyafeti aldı gitti. Ben o yerin parasını verebilsem şimdi bu artıkları toplayacak durumda mı olurdum? Bize acımıyorlar niye görmüyorlar halimizi?” ifadelerini kullandı.

Bakırköy'de bir pazarda yere dökülen sebzeleri toplayarak evine götüren bir kadın ise, “Bizde bir şey diyecek hal bırakmadılar. Bu haldeyken bile konuşmaya korkuyoruz ya Allah bizi affetsin. Kuru ekmeğe muhtacım. Oğlum mühendis oldu ama 7 yıldır işsiz. Bir işe girdi o da bu virüse gitti. Fırınlardan bayat ekmek dileniyorum. Aç değiller diyenler gelip halimizi görsünler ama sanmam utanacaklar” dedi.

Kağıthane'de yere atılan pazar artıklarından, yanındaki çocuğuyla birlikte yenilebilir olanları seçmeye çalıştığını söyleyen bir kadın, “Çok utanıyorum ama çocuğum küçük. Bunları toplamazsam aç kalacak” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:05:30,