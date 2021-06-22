Gelir eşitsizliği artıyor: Rekor İstanbul’da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları isimli araştırmasını yayımladı. 2019 yılı gelirleri baz alınarak yapılan araştırmaya göre gelir eşitsizliğinin Türkiye'de en yüksek olduğu bölge İstanbul oldu.

İstanbul'da en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı 7,8'den 8,6'ya yükseldi.

Bununla birlikte İstanbul, Türkiye'de en yüksek gelir eşitsizliğinin kaydedildiği bölge oldu.

Gelir eşitsizliği oranında İstanbul'un ardından gelen Akdeniz bölgesinde bu oran 7,2 olarak kaydedilirken Batı Anadolu'da 6,8, Batı Marmara ve Kuzeydoğu Anadolu'da 6,7 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ise bu oran son bir yılda 7,4'ten 8’e yükseldi.

Gini katsayısı ise İstanbul'da son bir yılda 0,428'den 0,451'e yükseldi. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

EN YÜKSEK GELİR İSTANBUL’DA

Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019’da 33 bin 428 TL olarak kaydedilirken bu oranın en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile Batı Anadolu bölgesi ve 35 bin 785 TL ile Ege bölgesi izledi. En düşük ise gelir düzeyi 15 bin 198 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkâri bölgesinde kaydedildi.

Toplumun genel gelir düzeyinin altında kalan fertlerin oranını belirleyen ‘gelire göre göreli yoksulluk’ oranının en yüksek olduğu bölgeler ise; yüzde 13,8 ile Kuzeydoğu Anadolu, yüzde 13,6 ile Batı Marmara ve yüzde 13,3 ile Ortadoğu Anadolu oldu.

İlginizi Çekebilir 27.6 milyon kişi ağır yoksulluk yaşıyor

İlginizi Çekebilir TÜİK açıkladı: Pandemide zenginle fakir arasındaki uçurum büyüdü