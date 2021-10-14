Gram altın yılın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları, TL'deki değer kaybına ve uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine paralel olarak artmaya devam ediyor.

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Ons altının fiyatı 1800 dolara çıkarak son bir ayın zirvesini görürken onstaki hareketlenmenin yanında dolar/TL kurunun 9,18 ile rekor kırmasıyla gram altın bugün 531 TL’nin üstüne çıkarak Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

1800 DOLARIN ÜZERİNDE

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarının varlık alımı azaltmasına ilişkin takviminin belli olmaya başlaması ve ABD enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesine paralel olarak ons altının fiyatı son bir ayın zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda spot altın 15 Eylül’den bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı.

Fed’in bir sonraki toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlayıp başlamayacağı kararı, altının geleceği açısından da kritik önem taşıyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

İç piyasada ise gram altın, Kasım 2020’de hem kurdaki hareketlilik hem de onsun yüksek seviyelerde işlem görmesiyle 540 TL’ye çıkarak tarihi zirveyi görmüştü. Bu yıl ise en yüksek seviye 1 Haziran gecesinde 530 TL ile görülmüş, ardından gram altının fiyatı Ağustos’ta 474 TL’ye gerilemişti.

Altın bugün gördüğü seviye ile 530 TL ile tarihi zirveye doğru yolculuğu sürdürüyor. Bunun yanında Cumhuriyet altını 3 bin 557 TL’den çeyrek altın ise 872 TL’den satılıyor.

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